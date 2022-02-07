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رونالدو وتخطي ميسي في عدد المتابعين عبر السوشيال ميديا watanserb.com
رونالدو وتخطي ميسي في عدد المتابعين عبر السوشيال ميديا
Imageرياضة

رونالدو يتخطى ميسي برقم قياسي جديد في عالم السوشيال ميديا (صور)

رونالدو أول شخص في التاريخ يصل إلى 400 متابع عبر منصة " الانستغرام"

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- وصل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد. الإنجليزي، عدد متابعيه إلى 400 مليون متابع كأول شخص في التاريخ يصل إلى هذا الرقم عبر منصة “الانستغرام”.

رونالدو وتخطي ميسي عبر السوشيال ميديا

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص في عالم الكرة المستديرة يصل عدد متابعيه إلى 400 مليون .شخص من أنحاء العالم عبر حسابه الشخصي على إحدى منصات السوشيال ميديا ” الانستغرام”.

كما ويليه في قائمة الترتيب الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. نجم فريق باريس سان جيرمان الذي وصل عدد متابعيه إلى 306 مليون شخص، وفي المركز الثالث جاء زميله النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي وصل عدد متابعيه إلى 169 مليون متابع.

حساب كريستيانو رونالدو عبر الانستغرام
حساب كريستيانو رونالدو عبر الانستغرام

بينما وصل عدد المتابعين عبر الصفحة الرسمية للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان إلى 65.8 مليون متابع، كما ويتابع نحو 74.8 مليون شخص عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام.

حساب ليونيل ميسي عبر الانستغرام
حساب ليونيل ميسي عبر الانستغرام

رونالدو والاحتفال بعيد ميلاده ال37

واحتفل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال37 عاماً، برفقة صديقته عارضة. الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بصورة نشرها عبر حسابه على الشخصي على المواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”.

وعلق البرتغالي رونالدو على تلك الصورة، قائلاً: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

كما وأضاف رونالدو، ” لكن في النهاية، يأتي كل شيء إلى العائلة والحب والصدق والصداقة والقيم التي تجعل كل شيء يستحق ذلك… شكرًا على كل الرسائل! 37 وما زال العد!”.

ويهتم الأسطورة كريستيانو رونالدو بالجانب البدني والصحي لديه، حيث يشارك متابعيه كل حين بالعديد من الفيديوهات والصور وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل صالة منزله.

رونالدو ومانشتسر يونايتد 

وخاض البرتغالي رونالدو 25 مباراة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد مسجلاً 8 أهداف في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” إلى خوض مواجهة قادمة خارج ميدانه أمام بيرنلي في الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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