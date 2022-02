رونالدو يتخطى ميسي برقم قياسي جديد في عالم السوشيال ميديا (صور)

وطن- وصل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد. الإنجليزي، عدد متابعيه إلى 400 مليون متابع كأول شخص في التاريخ يصل إلى هذا الرقم عبر منصة “الانستغرام”.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص في عالم الكرة المستديرة يصل عدد متابعيه إلى 400 مليون .شخص من أنحاء العالم عبر حسابه الشخصي على إحدى منصات السوشيال ميديا ” الانستغرام”.

كما ويليه في قائمة الترتيب الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. نجم فريق باريس سان جيرمان الذي وصل عدد متابعيه إلى 306 مليون شخص، وفي المركز الثالث جاء زميله النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي وصل عدد متابعيه إلى 169 مليون متابع.

بينما وصل عدد المتابعين عبر الصفحة الرسمية للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان إلى 65.8 مليون متابع، كما ويتابع نحو 74.8 مليون شخص عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام.

واحتفل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال37 عاماً، برفقة صديقته عارضة. الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بصورة نشرها عبر حسابه على الشخصي على المواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”.

وعلق البرتغالي رونالدو على تلك الصورة، قائلاً: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2022