رونالدو يتخطى ميسي برقم قياسي جديد في عالم السوشيال ميديا (صور)

وطن- وصل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد. الإنجليزي، عدد متابعيه إلى 400 مليون متابع كأول شخص في التاريخ يصل إلى هذا الرقم عبر منصة “الانستغرام”.

رونالدو وتخطي ميسي عبر السوشيال ميديا

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص في عالم الكرة المستديرة يصل عدد متابعيه إلى 400 مليون .شخص من أنحاء العالم عبر حسابه الشخصي على إحدى منصات السوشيال ميديا ” الانستغرام”.

رسميًا: كريستيانو رونالدو هو أول شخص في التاريخ يصل إلى 400 مليون متابع عبر انستقرام. 😍 pic.twitter.com/fx72TWijEo — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 7, 2022

كما ويليه في قائمة الترتيب الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. نجم فريق باريس سان جيرمان الذي وصل عدد متابعيه إلى 306 مليون شخص، وفي المركز الثالث جاء زميله النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي وصل عدد متابعيه إلى 169 مليون متابع.

بينما وصل عدد المتابعين عبر الصفحة الرسمية للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان إلى 65.8 مليون متابع، كما ويتابع نحو 74.8 مليون شخص عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام.

رونالدو والاحتفال بعيد ميلاده ال37

واحتفل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال37 عاماً، برفقة صديقته عارضة. الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بصورة نشرها عبر حسابه على الشخصي على المواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”.

وعلق البرتغالي رونالدو على تلك الصورة، قائلاً: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2022

كما وأضاف رونالدو، ” لكن في النهاية، يأتي كل شيء إلى العائلة والحب والصدق والصداقة والقيم التي تجعل كل شيء يستحق ذلك… شكرًا على كل الرسائل! 37 وما زال العد!”.

ويهتم الأسطورة كريستيانو رونالدو بالجانب البدني والصحي لديه، حيث يشارك متابعيه كل حين بالعديد من الفيديوهات والصور وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل صالة منزله.

رونالدو ومانشتسر يونايتد

وخاض البرتغالي رونالدو 25 مباراة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد مسجلاً 8 أهداف في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” إلى خوض مواجهة قادمة خارج ميدانه أمام بيرنلي في الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 400 million followers on Instagram 📱 The undisputed GOAT of social media 🐐 pic.twitter.com/oGDptjDbmJ — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)