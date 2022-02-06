بالبكيني .. زوجة رياض محرز تستعرض حملها وهو يحتضنها على رمال المالديف (شاهد)

وطن – استعرضت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة النجم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حملها إلى جانبه، على رمال المالديف .

ونشرت تايلور وارد صورة عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، رصدتها “وطن”، وهي تقف الى جانب رياض محرز مرتديةً بيكيني أبيض، بينما كان زوجها النجم الدولي الجزائري يضع يده علىى بطنها، فيما كانت هي تحمل بيدها اليمنى صور الأشعة للجنين .

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ويقضي النجم الدولي الجزائري رياض محرز، عطلته الشتوية برفقة زوجته الجديدة عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد في جزر المالديف. بعد خيبة الآمل مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

كما اعتذر رياض محرز في وقت سابق برسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة أمم أفريقيا، قائلاً: ”نلتمس العذر من الشعب الجزائري سامحونا .. سامحونا . سنعود أقوى. ساندونا وابقوا معنا . سنعود أقوى”.

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت عن احتفال رياض محرز بزواجه من عارضة الأزياء ”تايلور وارد“ خلال احتفال صغير وعلى الطريقة الإسلامية.

وأعلن الثنائي خطوبتهما عبر تطبيق “إنستغرام” في يوليو الماضي، حين قيل بأن رياض عرض خاتمًا بقيمة 400000 جنيه إسترليني على حبيبته. وفق ترجمة “وطن” عن صحف بريطانية

وكان رياض محرز قد اشترى العام الماضي منزلا لزوجته البريطانية الجديدة تايلور وارد في مدينة مانشستر البريطانية، بلغت قيمته 2 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وقد رفضت عارضة الأزياء الشقراء تايلور وارد تطوير صداقتها مع النجم الجزائري رياض محرز، إلا بإنهاء علاقته بزوجته ريتا جوهال ذو الأصول الهندية. والانفصال عنها بشكل نهائي بعد زواج دام ل6 سنوات انتهى بخلافات بينهما. وقد أنجبت الأخيرة له ابنتين.

وكانت عارضة الأزياء البريطانية قد ارتبطت قبل زواجها من النجم الجزائري رياض محرز، بزميله السابق المعتزل لكرة القدم سيرخيو أغويرو.

(المصدر: متابعات وطن)

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