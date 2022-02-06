السنغال تُتوج لأول مرة في تاريخها بكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (فيديو)

وطن – تُوج منتخب السنغال لأول مرة في تاريخه بلقب كأس. أمم أفريقيا لعام 2022، بعد الفوز على نظيره مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في نهائي قمة البطولة الأفريقية المقامة في دولة الكاميرون.

منتخب السنغال والفوز على مصر بركلات الترجيح

ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا. في نسخته ال33، بعد الفوز على منافسه منتخب مصر “الفراعنة” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التعادل السلبي في الوقتي الأصلي والإضافي بدون أي من الأهداف.

وأهدر منتخب مصر “الفراعنة” ركلة جراء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي. إدوارد ميندي عن طريق محمد عبد المنعم والتي جاءت بجوار القائم، فيما تصدي الحارس لركلة نجم المنتخب المصري مهند مصطفى.

صورة لتتويج منتخب السنغال بكأس إفريقيا pic.twitter.com/yVIHPDf3H4 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) February 6, 2022

كما ونجح الحارس المصري المتألق في المباراة النهائية من التصدي. مع بداية أحداث المباراة لركلة جزاء تحصل عليها منتخب السنغال ” أسود الترانغا”، بعد خطأ ارتكبه اللاعب محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء نفذها ساديو ماني.

وكذلك تصدي الحارس أبو جبل “جاباسكي” ببراعة لركلة أجزاء. أهدر في تنفيذها نجم المنتخب السنغالي بونار سار.

منتخب السنغال والتتويج لأول مرة في تاريخه

ويعد أول لقب يتوج به منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. في تاريخه في بطولة كأس أمم أفريقيا، على الرغم من الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية ثلاثة مرات والثانية على التوالي في تاريخ مسيرته.

🎉 أبــطــال إفــريــقــيــا 🎉 الــمنتخب الـــسـنغالي 🇸🇳 بــطلاً لــكأس أمم إفــريـقـيـا للـمرة الأولــى في تـــاريـــخه 🏆 👏👏 ألف مبروك لأسود التيرانجا#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_السنغال#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/CtwfwEr2bN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2022

كما وسجل منتخب مصر” الفراعنة” الرقم القياسي في هذه البطولة القارية، كأول منتخب أفريقي عربي يخوض أربع مباريات على التوالي إلى الأشواط الإضافية.

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تشكيلة أساسية. أمام نظيره السنغال “أسود التراتغا”، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، محمود حمدي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ساحر السنغال 🎩 ساديو ماني يتوج بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في البطولة بعد الأداء الرائع الذي قدمه رفقة أسود التيرانجا 🇸🇳 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/GYB1ohqZ6i — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

تشكيلة منتخب السنغال

ودخل المدرب السنغالي أليو سيسيه مواجهة القمة أمام منتخب مصر .”الفراعنة” بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من: ساليو سيس، عبدو ديالو، بونار سار، خاليدو كوليباني، كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إدريسا غاي، شيخو كوياتي، نامباليس ميندي، أما في هجوم الفريق جاء الثلاثي، ساديو ماني، إسمايلا سار، فامارا ديديو.

(المصدر: وطن + تويتر)