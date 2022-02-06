المغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت .. الجزائر تمنع منح إسرائيل “عضو مراقب” في الاتحاد الأفريقي

وطن – تتويجاً لمساعِ قادتها الجزائر ودول أخرى، رفضت قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي، والتي منحها له رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي”، بينما دعمت القرار دول من أخرى في مقدمتها المغرب التي طبّعت مع الإحتلال .

وأكد مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الإفريقية لقناة “الشروق نيوز”، إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وأوضح إن إلغاء القرار جاء تتويجا لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى. بينما كانت المغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني.

تعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي في 22 يولويو الماضي بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

كما ينص على إنشاء لجنة من سبعة رؤساء دول إفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها.

وستضم اللجنة كل من الرئيس السنغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا رؤساء جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورواندا بول كاغامي ونيجيريا محمد بوهاري والكاميرون بول بيا إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.

الجزائر ترفض .. والمغرب يدعم!

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد جدد في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، التأكيد على رفض الجزائر لمنح الاحتلال الاسرائيلي صفة مراقب، واصفا الخطوة التي قام بها موسى فقي بالخطيرة على وحدة المنظمة، وإنها تمت دون مشاورات مسبقة.

من جهته أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في حوار مع قناة فرانس 24 الفرنسية، دعم الخطوة داعيا إلى تطبيق نصوص الاتحاد. في إشارة إلى حق مفوض الاتحاد في منح عضوية المراقب لأي دولة.

وداعى بوريطة أن 40 دولة افريقية تدعمه كونها تقيم علاقات مع اسرائيل.

وخاضت الجزائر ودول أخرى معركة دبلوماسية قبل القمة وخلالها من اجل منع تمرير هذا القرار.

كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي حضر القمة قال: “سمعنا كلاما جيدا جدا. أن هذه العضوية المراقب لإسرائيل لن تمر في الاتحاد الأفريقي. أغلبية الدول لن توافق على مثل هذا الأمر”.

وكانت صحيفة عبرية كشفت عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الإفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية اسرائيل في الاتحاد.

وقالت صحيفة”جيروزاليم بوست” في مقال لها حمل عنوان “بينيت ولبيد يدفعان الجهود الدبلوماسية لوقف طرد الاتحاد الأفريقي لإسرائيل” أن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة. على الرغم من أن العديد منها عارض بشكل خاص تقديم حقائق على الأرض دون مناقشة.

(المصدر: الشروق)

اقرأ أيضاً: