وفاة ميا خليفة تشعل المواقع .. وآخر صورها وهي تدخن الحشيش! (شاهد)

وطن – دحضت اللبنانية ميا خليفة ممثلة الافلام الإباحية سابقاً، شائعات انتشرت عن وفاتها، بعد أن شعر متابعوها بالقلق. وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

جاء ذلك بعدما تحول الملف الشخصي للنجمة الإباحية السابقة في ظروف غامضة إلى صفحة تذكارية، مما أثار الذعر بين متابعيها.

لكن ميا خليفة وفق ما تابعت وطن، انتقلت صباح الأحد إلى تويتر. وشاركت صورة من الفيلم الكلاسيكي Monty Python And The Holy Grail.

ولم تضف ميا خليفة تعليقًا لكن الصورة كتب عليها تعليق إحدى الشخصيات التي تم أخذها للدفن قائلة: “أنا لم أمت بعد!. انا اشعر بحال جيدة!”.

انتشرت الشائعات على الإنترنت يوم السبت بحسب ترجمة وطن عن الصحيفة، بعد أن تم تغيير حسابها الرسمي على فيسبوك إلى صفحة تذكارية بعنوان “تذكر ميا خليفة”.

يذكر الملف الشخصي: “نأمل أن يجد الأشخاص الذين يحبون ميا خليفة الراحة في زيارة ملفهم الشخصي لتذكر حياتهم والاحتفال بها”.

في الوقت نفسه، تمت إزالة صورة ملفها الشخصي وفوق اسمها كلمة “تذكر”. واختفت جميع منشوراتها واستبدلت بقسم يسمح لأصدقائها وعائلتها بتذكرها وتكريما”.

ليس من الواضح حاليًا ما إذا كان حساب الممثلة السابقة التي تحولت إلى مقدمة برامج رياضية قد تعرض للاختراق أو ما إذا كانت مزحة من نوع ما.

آخر صور ميا خليفة وهي تدخن الحشيش!

وكان من آخر الصور التي نشرتها ميا خليفة وهي تدخن الحشيش.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات الموت حول ميا خليفة على الإنترنت.

بالعودة إلى عام 2020، سخر شاب من شائعة موت ميا خليفة التي نُشرت على تويتر، وكتب في التغريدة: “صادم جدا .. انتحار ميا خليفة. RIP #miakhalifa”.

لكنّ ميا خليفة ردت مازحة: “من فضلك لا تعتقد أنني لا أتابع كل من أصدقائي الذين لم يرسلوا زهور التعزية حتى الآن.”

يشار الى أن ميا خليفة تلقت العديد من التهديدات بالقتل من داعش بسبب مشهدها الجنسي المشهور بالحجاب.

شاركت الجماعة صورة معدلة لها تظهرها على وشك قطع رأسها من قبل جلاد داعش، مع رسالة تحذر من أنها ذاهبة إلى الجحيم.

(المصدر: ديلي ستار)