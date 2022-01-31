موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقناة الناقلة في كأس الرابطة المصرية

وطن – يلتقي فريق الزمالك المواجهة القوية والصعبة أمام نظيره طلائع الجيش. مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية

وستقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام. الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب. والجزائر وتونس عند الساعة الرابعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وستبث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في قمة المواجهة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات كأس الرابطة المصرية.

وستنقل المباراة عبر قناة .”ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات كأس الرابطة. المصرية، عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري مؤمن حسن.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره طلائع الجيش، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد عواد.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء الدين، حازم إمام، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

وسيأتي في تشكيلة الوسط كلاً من اللاعبين، حسام أشرف، أيمن حفني، يوسف إبراهيم، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، محمد أونجم.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

وسيلعب المدرب المصري أحمد عبد العزيز المواجهة القوية أمام منافسه طلائع الجيش بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد بسام.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، رجب بكار، محمد ناصف، محمد علي جويني، خالد سطوحي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، محمد الصباحي، ميدو جابر، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، جون انطوي، خالد حشادي.

ترتيب الفريق في منافسات كأس الرابطة المصرية

وجاء فريق الزمالك في المركز الخامس من ترتيب المجموعة في منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية برصيد 4 نقاط، كما وآتى منافسه طلائع الجيش في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)