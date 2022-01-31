رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقناة الناقلة في كأس الرابطة المصرية

منافسات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات كأس الرابطة المصرية watanserb.com
مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات كأس الرابطة المصرية

وطن – يلتقي فريق الزمالك المواجهة القوية والصعبة أمام نظيره طلائع الجيش. مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من كأس الرابطة المصرية في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية

وستقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام. الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب. والجزائر وتونس عند الساعة الرابعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وستبث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في قمة المواجهة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات كأس الرابطة المصرية.

وستنقل المباراة عبر قناة .”ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات كأس الرابطة. المصرية، عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري مؤمن حسن.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره طلائع الجيش، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد عواد.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء الدين، حازم إمام، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

وسيأتي في تشكيلة الوسط كلاً من اللاعبين، حسام أشرف، أيمن حفني، يوسف إبراهيم، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، محمد أونجم.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

وسيلعب المدرب المصري أحمد عبد العزيز المواجهة القوية أمام منافسه طلائع الجيش بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد بسام.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، رجب بكار، محمد ناصف، محمد علي جويني، خالد سطوحي، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، محمد الصباحي، ميدو جابر، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، جون انطوي، خالد حشادي.

ترتيب الفريق في منافسات كأس الرابطة المصرية

وجاء فريق الزمالك في المركز الخامس من ترتيب المجموعة في منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية برصيد 4 نقاط، كما وآتى منافسه طلائع الجيش في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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