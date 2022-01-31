عملية إعصار اليمن الثالثة .. الحوثي يكشف تفاصيل استهداف الإمارات بصواريخ باليسيتية وطائرة مسيّرة

وطن – أصدرت القوات المسلحة التابعة الحوثية بيانا عسكريا كشفت فيه تفاصيل عملية إعصار اليمن الثالثة، والتي استهدفت الإمارات، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقالت القوات المسلحة الحوثية في بيانها الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع بأن الهجوم ضرب أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية. وكذلك أهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وأكد بيان الحوثيين على أن “دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة. طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا”.

وجدد البيان تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية. كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح يحيى سريع بأن القوات المسلحة الحوثية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم. مؤكدا على الاستمرار في الدفاع المشروع عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.

وزارة الدفاع الإماراتية ترد على هجوم الحوثي

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت تدمير صاروخ باليستي، فجر اليوم الاثنين، أطلقته جماعة “الحوثي” اليمنية تجاه أراضيها.

ويأتي الهجوم الحوثي في وقت يقوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بزيارته الأولى إلى الإمارات منذ إبرام اتفاقية التطبيع بين البلدين في العام 2020.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات”.

ولم ينجم عن الهجوم “أية خسائر”، بحسب “الدفاع الإماراتية”. التي أوضحت أن “بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكدت أن “القوات الجوية وقيادة التحالف العربي نجحتا في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن من مدينة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية”. وأرفقت فيديو قالت إنه لاستهداف المنصة.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

في حين جاء الهجوم الحوثي الجديد بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الإمارات. حيث التقى يتسحاق هرتسوغ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وأكد دعمه الكامل لمتطلبات الإمارات الأمنية.

بينما قال مكتب الرئيس الإسرائيلي عقب الإعلان عن الهجوم الحوثي إن “هرتسوغ سيواصل زيارته للإمارات وفق المقرر. وإنه لا يعد في خطر”.

من جانبها، نقلت “وام” عن هيئة الطيران المدني الإماراتية أن حركة الطيران في الدولة لم تتأثر بسبب الهجوم.

بينما صعدت مليشيا الحوثي من هجماتها على الإمارات للأسبوع الثالث على التوالي. حيث استهدفت طائرات مسيرة، يوم 17 يناير الجاري، مواقع حيوية في أبوظبي. والاثنين الماضي، الـ24 من الشهر نفسه، تعرضت قاعدة الظفرة العسكرية قرب العاصمة الإماراتية، التي تضم قوات أمريكية، لهجمات بصواريخ باليستية.

(المصدر: تويتر – وطن)