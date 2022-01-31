عراك واشتباك بالأيدي بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي داخل غرفة تغيير الملابس (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عراكا واشتباكا بالأيدي بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي داخل غرفة تغيير الملابس. عقب انتهاء مباراة التأهل للدور نصف النهائي ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وقعت بين لاعبي المنتخبين مشادة داخل غرفة تغيير الملابس وصلت حد الاشتباك بالأيدي، وانتشار حالة من الفوضى الكبيرة.

وبحسب الفيديو، فقد وقع الاشتباك بين أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المغرب عند غرفة الملابس، وسط حالة من الهرج والمرج. قبل أن يتدخل عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري ووائل جمعة مدير المنتخب، وعدد من الإداريين والمنظمين، لإنهاء الاشتباك.

يأتي هذا الاشتباك داخل غرفة تغيير الملابس، عقب أن شهدت الدقيقة الـ78 من المباراة اشتباكا بين لاعبي المنتخبين. على إثر مشادة كلامية بين مصطفى محمد، مهاجم مصر، وأشرف حكيمي.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية بعد تدخل عنيف من مصطفى محمد على حكيمي. قام على إثره ظهير باريس سان جيرمان بجذب قميص مهاجم غلطة سراي التركي بعدها.

وبسبب هذه اللقطة تطورت الأمور داخل أرضية الملعب، ووصلت إلى حد الاشتباك بين عدة لاعبين.

ولاحتواء الأزمة، تدخل محمد صلاح، ورومان سايس، قائد المنتخب المغربي، لتهدئة الأمور. في وقت ظهر فيه وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، وهو يتحدث بهدوء مع البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”. لتتم السيطرة على الموقف سريعاً.

وجاءت هذه الأحداث رغم الصورة الرائعة التي رسمها لاعبو المنتخبين بعد نهاية المباراة. حيث سادت الروح الرياضية العالية. حيث حرص محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر، على مواساة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب، ولاعبي “أسود الأطلس” بعد صافرة النهاية.

الاسطورة صلاح يواسي حكيمي يعد المباراة ❤❤ pic.twitter.com/J3rQQA8dwj — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) January 30, 2022

مباراة المنتخبين المصري والمغربي

وكان المنتخب المغربي هو المبادر لافتتاح التسجيل، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء نفذها سفيان بوفال بنجاح عند الدقيقة السابعة.

لكن “الفراعنة” عادوا بقوة إلى المباراة، وأحرزوا هدف التعادل أولاً عن طريق صلاح في الدقيقة الـ53 بعد كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين. شهد أولهما تسجيل محمود حسن “تريزيغيه” هدف الفوز، لمصر عند الدقيقة 100.

وتخوض مصر لقاءً ثأرياً ضد الكاميرون يوم الخميس 3 فبراير/شباط 2022. في الدور نصف النهائي من البطولة.

يُذكر أن آخر مباراة بين الفريقين في كأس الأمم، شهدت فوز “أسود” الكاميرون على “الفراعنة” بنتيجة 1-0. وذلك في المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين التي استضافتها الغابون عام 2017، لتُتوج الكاميرون بالبطولة.

(المصدر: تويتر – وطن)