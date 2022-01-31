الهدهد

عراك واشتباك بالأيدي بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي داخل غرفة تغيير الملابس (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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المنتخبين المصري والمغربي watanserb.com
وقعت بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي مشادة داخل غرفة تغيير الملابس وصلت حد الاشتباك بالأيدي وانتشار حالة من الفوضى الكبيرة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عراكا واشتباكا بالأيدي بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي داخل غرفة تغيير الملابس. عقب انتهاء مباراة التأهل للدور نصف النهائي ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وقعت بين لاعبي المنتخبين مشادة داخل غرفة تغيير الملابس وصلت حد الاشتباك بالأيدي، وانتشار حالة من الفوضى الكبيرة.

وبحسب الفيديو، فقد وقع الاشتباك بين أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المغرب عند غرفة الملابس، وسط حالة من الهرج والمرج. قبل أن يتدخل عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري ووائل جمعة مدير المنتخب، وعدد من الإداريين والمنظمين، لإنهاء الاشتباك.

يأتي هذا الاشتباك داخل غرفة تغيير الملابس، عقب أن شهدت الدقيقة الـ78 من المباراة اشتباكا بين لاعبي المنتخبين. على إثر مشادة كلامية بين مصطفى محمد، مهاجم مصر، وأشرف حكيمي.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية بعد تدخل عنيف من مصطفى محمد على حكيمي. قام على إثره ظهير باريس سان جيرمان بجذب قميص مهاجم غلطة سراي التركي بعدها.

وبسبب هذه اللقطة تطورت الأمور داخل أرضية الملعب، ووصلت إلى حد الاشتباك بين عدة لاعبين.

ولاحتواء الأزمة، تدخل محمد صلاح، ورومان سايس، قائد المنتخب المغربي، لتهدئة الأمور. في وقت ظهر فيه وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، وهو يتحدث بهدوء مع البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب “أسود الأطلس”. لتتم السيطرة على الموقف سريعاً.

وجاءت هذه الأحداث رغم الصورة الرائعة التي رسمها لاعبو المنتخبين بعد نهاية المباراة. حيث سادت الروح الرياضية العالية. حيث حرص محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر، على مواساة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب، ولاعبي “أسود الأطلس” بعد صافرة النهاية.

مباراة المنتخبين المصري والمغربي

وكان المنتخب المغربي هو المبادر لافتتاح التسجيل، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء نفذها سفيان بوفال بنجاح عند الدقيقة السابعة.

لكن “الفراعنة” عادوا بقوة إلى المباراة، وأحرزوا هدف التعادل أولاً عن طريق صلاح في الدقيقة الـ53 بعد كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين. شهد أولهما تسجيل محمود حسن “تريزيغيه” هدف الفوز، لمصر عند الدقيقة 100.

وتخوض مصر لقاءً ثأرياً ضد الكاميرون يوم الخميس 3 فبراير/شباط 2022. في الدور نصف النهائي من البطولة.

يُذكر أن آخر مباراة بين الفريقين في كأس الأمم، شهدت فوز “أسود” الكاميرون على “الفراعنة” بنتيجة 1-0. وذلك في المباراة النهائية للنسخة الحادية والثلاثين التي استضافتها الغابون عام 2017، لتُتوج الكاميرون بالبطولة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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