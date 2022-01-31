حمد بن جاسم يكشف قصة إنشائه الخطوط القطرية ودور ملك الأردن الراحل في دعمها

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تفاصيل إنشائه الخطوط الجوية القطرية.

وأوضح الشيخ حمد بن جاسم العقبات التي اعترضته في البداية، ودور الخطوط الجوية الأردنية في دعمه بتوجيهات من الملك الأردني الراحل حسين بن طلال.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية إنه منذ عامي 1991-1992 عمل دراسات بسيطة حول إنشاء خطوط طيران قطرية. موضحا ان فاتح الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بالأمر. وأكد له بأن الخطوة “بتخوف” لأن الطيران قد يتعرض لخسائر فادحة وكبيرة.

وأكد “بن جاسم” بأن الأمير شجعه على البدء بإنشاء خطوط الطيران، مع تعهده له بالتعويض في حال خسر. موضحا انه بدا بمبلغ 10 مليون دولار.

ولفت إلى أن هذا المبلغ كان كبيرا في ذلك الوقت بالنسبة له كمستثمر شخصي. مبينا اضطراره لزيادة رأس المال لـ20 مليون دولار، حيث بدأ بطائرات مؤجرة ومتواضعة.

وأشار إلى أنه منذ أن قرر إنشاء الخطوط القطرية، دخل في حرب مع وكلاء الطيران المحليين الذي خشوا على انفسهم من الخسارة بإنشاء الخطوط الجديدة.

ولفت “آل ثاني” إلى أنه مع بداية إنشاء الشركة، توجهوا لشركة “بويينج” الأمريكية لشراء أربعة طائرات ورفضت إلا أن يتم الدفع “كاش”. ليتجهوا لاحقا إلى شركة “إيرباص” التي قدمت لهم بعض المساعدة كتقديم طائرات للإيجار.

وقال “آل ثاني” أن من قدم لهم مساعدة كبيرة كان الطيران الأردني الذي قدم لهم دعما فنيا ولوجستيا بتعليمات من الملك حسين بن طلال آنذاك.

حمد بن جاسم كان يملك 100% من رأس مال الشركة

وأشار الشيخ حمد إلى ان الشركة كبرت حتى أصبح لديها ما يقارب 70 طائرة، لتطلب الدولة منه عام 2002 وبمباركة من الأمير حمد بن خليفة التنازل عن 50% من الشركة مجانا حتى تنمو الشركة وتقدم الضمانات لشركات الطيران. لافتا إلى ان الدولة ممثلة في وزارة المالية رأت أنه لا يجب عليه أن يتعدى أكثر من هذه الحدود.

وأكد على أن هذه المعلومات لا أحد يعلم بها وانه يصرح بها لأول مرة. موضحا انه كان يملك 100% من رأس مال الشركة.

وأوضح انه في عام 2013 قبل أن يترك مناصبه الرسمية في الحكومة، كان هناك قرار بأن الخطوط القطرية كبرت بما فيه الكفاية وأن الحكومة تريد تملكها بالكامل. مشيراً إلى أنه أخبر الدولة القطرية أنه حين أنشأ الشركة كان من أهدافه الربح المادي0 إلا أنه كان هناك وازعا وطنيا وراء إنشائها.

وقال “آل ثاني” أن الدولة قدرت المبلغ. وبحسب اعتقاده كان نصف القيمة التي يقدرها آنذاك لو تم بيعها لآخرين. مؤكدا على أن ما قام به وقدمه هو شرف وواجب.

كما عبر عن فخره بكونه “بذرة بذرة “ووصلت لهذا الحجم والشكل. حيث أن الخطوط القطرية أصبحت من أكبر شركات الطيران عالميا وتحوز على اعلى الدرجات في التقييمات الدولية.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: هذه قصة تأسيس #الخطوط_القطرية • تابع الآن الحلقة 17 في #الصندوق_الأسود حصرياً على تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) January 30, 2022

(المصدر: القبس)