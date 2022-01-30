محمد صلاح يُواسي المغربي أشرف حكيمي بعد إقصاء بلاده خارج أمم أفريقيا (فيديو)

وطن – لقطت عدسات الكاميرا لحظة مواساة قائد المنتخب الفراعنة المصري. محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهو يواسي زميله النجم المغربي المتألق أشرف حكيمي عقب انطلاق صافرة. نهاية المباراة وإقصاء منتخب الأخير خارج بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

محمد صلاح يواسي أشرف حكيمي

وظهر في مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النجم المصري. محمد صلاح ” أبو مكة”، وهو يواسي ويعانق زميله النجم المغربي أشرف حكيمي الذي تألق بأهدافه الجميلة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

كما ونجح منتخب مصر “الفراعنة” في العبور إلى المربع الذهبي. من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب المغرب ” أسود الأطلس” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة الديربي العربي في البطولة الأفريقية.

محمد صلاح وقيادة منتخب مصر إلى المربع الذهبي

وافتتح منتخب المغرب ” أسود الأطلس” مباراة القمة مبكراً، بهدف. في شباك منتخب مصر بالدقيقة ال6 عن طريق سفيان بوفال، من ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يسار حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل.

وأدرك منتخب مصر” الفراعنة” هدف التعادل في الدقيقة ال53. من توقيع النجم المصري المهاري محمد صلاح جاءت من ضربة ركنية ثابتة، نفذها زميله عمر مرموش لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرمى منتخب المغرب.

كما وجاء هدف التأهل لمنتخب مصر. ” الفراعنة” في الدقيقة ال100 بواسطة النجم البديل محمود تريزيجيه في هجمة مرتدة سريعة سددها ببراعة بعد تمريرة ساحرة من داخل منطقة الجزاء من زميله محمد صلاح. مسجل الهدف الأول في المباراة.

وشهدت المباراة المشاحنة والاحتكاك مع مجريات الشوط الثاني من مباراة قمة الديربي العربي في البطولة الأفريقية بين منتخب المغرب ومصر، إلى جانب تلقي العديد من نجوم كلا المنتخبين البطاقات الصفراء في المباراة المثيرة والقوية.

كما وخرج الحارس المصري الثاني محمد أبو جبل مصاباً في الدقيقة ال96. من الشوط الإضافي الأول ودخول الحارس البديل محمد صبحي.

وسيواجه منتخب مصر” لفراعنة” مواجهة القمة أمام صاحب. الأرض منتخب الكاميرون، في دور النصف. النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)