(شاهد) نادين الراسي تكشف جسدها أكثر مما تخفي في وسط الثلوج وهكذا تعمدت الإثارة والإغراء!

وطن – أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، جدلاً واسعاً بتعمدها الإغراء وكشف جسدها وسط الثلوج. دون مبالاة لبرودة الأجواء.

نادين.. أتعلم أن أحب نفسي

ونشرت نادين الراسي صوراً جديدة لها عبر “انستجرام”، ظهرت فيها بفستان أسود طويل من قماش المخمل. وبفتحة تصل لأعلى الساق ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.

وتعمدت نادين الوقوف بطريقة تبرز ساقها بطريقة مثيرة، وعلقت على الصورة قائلة: “أتعلم ان أحب نفسي”.

وكان خطيبها الشاب مجد دعبول أول المعلقين، وكتب: “يخليلي قلبك وروحك شو بحبك جمالك”.

وانتقد المتابعون جرأة نادين وتحديها برودة الأجواء مقابل تعمد الإغراء والإثارة.

جرأة وحميمية في دبي

وقبل أشهر، شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بلقطات من رحلتها مع خطيبها مجد عبدول إلى دبي.

ونشرت نادين الراسي عبر خاصية (الستوري)، على حسابها في (انستجرام)، عدة صور ولقطات حميمية مع خطيبها.

وظهرت الراسي في إحدى الصور بالبكيني، وهي تمارس السكاي جيت، وخطيبها يحتضنها، معقبة: “نحن أفضل معاً”.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية في سيارة مع حبيبها، يغنيان معاً في وضع رومانسي.

وكتبت: (أنت كل شيء بالنسبة لي).

حفل فني لبناني

وحضرت نادين حفلاً فنياً لبنانياً في أحد المطاعم بدبي، ونشرت لقطات تظهر رقصها وعبدول على أنغام الموسيقى.

وشاركت الراسي جمهورها لقطات من لحظة تناولها وعبدول البوظة، وسخرت بتعليقها: (موصاني فيكي أبو جورج).

كما وثقت الفنانة اللبنانية منزلها الذي تقيم فيه مع عبدول في دبي، معقبة: (دبي لا تنام).

بلا ولاشي!

وقبلها بأسابيع، فاجأت الراسي جمهورها بصورتها لأول مرة بدون مساحيق تجميل.

وعبر خاصية (الستوري) في حسابها الرسمي على (انستجرام)، نشرت نادين الراسي صورتها بدون فلاتر أو مكياج.

وبدت نادين الراسي ببشرة مرهقة ومتعبة، وقد بدت عليها علامات التقدم في السن، وعلقت: (بلا ولا شي).

وأضافت: (أول ما ينزل سطل ماي ببيض).

(بحس معه إني طفلة)

كما ظهرت نادين بفيديو آخر، يُظهر خطيبها الشاب مجد دعبول وهو يقوم بتسريح شعرها.

وعلقت: (بحس معه إني طفلة).

كما ظهرت الفنانة اللبنانية مع خطيبها بفيديو آخر وهي تداعبة أثناء تواجدهما في أحد المطاعم، معقبة: (بحبك).

المصدر: (وطن – انستجرام)