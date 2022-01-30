الهدهد

الرئيس الإسرائيلي يكشف للإماراتيين السر وراء عدم حلق لحيته منذ أسابيع!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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السر وراء عدم حلق الرئيس الإسرائيلي لحيته watanserb.com
الرئيس الإسرائيلي يظهر بلحية خلال زيارته لدولة الإمارات

وطن – كشف موقع عبري سبب إطلاق الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ لحيته، خلال زيارته اليوم الأحد إلى دولة الإمارات.

واليوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

وذكر موقع “بحدري حريديم“، التابع للمتدينين اليهود في إسرائيل، أن هرتسوغ كشف لمضيفيه الإماراتيين السر وراء عدم حلق لحيته منذ أسابيع، وهو قضائه فترة الحداد على والدته التي توفيت مؤخرا.

وبيّن أنه في “الشريعة اليهودية” يحظر حلق اللحية خلال تلك الفترة التي تستمر 30 يوما.

وفي العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن منزل الرئيس الإسرائيلي وفاة والدته “أورا” عن عمر ناهز 97 عاما.

كما أضاف الموقع: “خلال اجتماعات الرئيس، أبدى المسؤولون الإماراتيون اهتمامهم وطلبوا معرفة السبب وراء لحية الرئيس هرتسوغ. وشرح لهم قوانين الحداد في الشريعة اليهودية. ومن بينها عادة عدم قص الشعر عند الحداد”.

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وأثنى متيدينون يهود (حريديم) في إسرائيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم حلق هرتسوغ لحيته وتمسكه بالشريعة اليهودية.

بينما كتب أحدهم: “مرة أخرى، من الجيد أن نرى الرئيس يتسحاق هرتسوغ محافظا على التقاليد. وبينما مازال في فترة الثلاثين يوما من وفاة والدته الراحلة، لم يحلق لحيته”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة هرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية الجوية لأجل الوصول إلى أبوظبي.

كما التقى الرئيس الإسرائيلي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

بينما غرّد محمد بن زايد عبر تويتر، ناشراً صوراً من استقباله “هرتسوغ”، وقال: “التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل. ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة . إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك”.

وشن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات. مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

(المصدر: سبوتنيك – بحدري حريديم)

 

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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