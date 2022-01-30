الرئيس الإسرائيلي يكشف للإماراتيين السر وراء عدم حلق لحيته منذ أسابيع!

وطن – كشف موقع عبري سبب إطلاق الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ لحيته، خلال زيارته اليوم الأحد إلى دولة الإمارات.

واليوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

وذكر موقع “بحدري حريديم“، التابع للمتدينين اليهود في إسرائيل، أن هرتسوغ كشف لمضيفيه الإماراتيين السر وراء عدم حلق لحيته منذ أسابيع، وهو قضائه فترة الحداد على والدته التي توفيت مؤخرا.

وبيّن أنه في “الشريعة اليهودية” يحظر حلق اللحية خلال تلك الفترة التي تستمر 30 يوما.

وفي العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن منزل الرئيس الإسرائيلي وفاة والدته “أورا” عن عمر ناهز 97 عاما.

كما أضاف الموقع: “خلال اجتماعات الرئيس، أبدى المسؤولون الإماراتيون اهتمامهم وطلبوا معرفة السبب وراء لحية الرئيس هرتسوغ. وشرح لهم قوانين الحداد في الشريعة اليهودية. ومن بينها عادة عدم قص الشعر عند الحداد”.

وأثنى متيدينون يهود (حريديم) في إسرائيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم حلق هرتسوغ لحيته وتمسكه بالشريعة اليهودية.

بينما كتب أحدهم: “مرة أخرى، من الجيد أن نرى الرئيس يتسحاق هرتسوغ محافظا على التقاليد. وبينما مازال في فترة الثلاثين يوما من وفاة والدته الراحلة، لم يحلق لحيته”.

ושוב, יפה לראות את נשיא המדינה יצחק הרצוג, שומר על המסורת ובעודו בתוך ה-30 לפטירת אימו ז"ל, הוא אינו מגלח את זקנו.@Isaac_Herzog https://t.co/ZlBxqpAETd — דניאל סימן טוב 🇮🇱 daniel siman tov (@dani17724) January 30, 2022

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة هرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية الجوية لأجل الوصول إلى أبوظبي.

كما التقى الرئيس الإسرائيلي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

بينما غرّد محمد بن زايد عبر تويتر، ناشراً صوراً من استقباله “هرتسوغ”، وقال: “التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل. ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة . إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك”.

التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل..ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة .. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك pic.twitter.com/V25OMRCHqz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 30, 2022

وشن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات. مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

(المصدر: سبوتنيك – بحدري حريديم)