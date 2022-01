وزير الطاقة اللبناني والسفيرة الأمريكية ..فيديو مسرب يثير جدلاً في لبنان!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لوزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض وهو يتحدث لنظيره السوري غسان الزامل. يسخر فيه من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

فيديو مسرب لوزير الطاقة اللبناني والسفيرة الأمريكية

ووفقا للفيديو المسرب الذي رصدته “وطن”، فإنه وقبيل توقيع اتفاق نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا والأردن الذي أعلن يوم الأربعاء الفائت. وصل “فياض” رسالة عبر هاتفه. ليسأله نظيره السوري عن هوية المرسل. ليجيبه أنها السفيرة الامريكية، وأنها أفضل أصدقائه.

ووفقا للفيديو، لم يتوقف “فياض” هنا، ليكمل مبررا لنظيره السوري: “وبس حدا عم يسألني بقلو إيه، You are my best friend، فاهم؟ إنّه هيك وأنا عم بضحك”.

في حين تابع قائلا أنّ الصداقة التي تربطه بالسفيرة سببها؛ “لأن فيكي توقفيلي ياه” (يقصد اتفاقية تزويد لبنان بالغاز). وفقًا لتعبير الوزير فياض.

بينما أردف قائلاً للزامل: “أقولها وأنا Half عم بتضحّك وHalf عم ببكي”.

وعقب تداول الفيديو الذي نقله تلفزيون “mtv”، أصدر مكتب الوزير غسان فياض في وقت متأخر من مساء الخميس، بيانا وتوضيحا زعم فيه بأن كلام الوزير تم تجزئته. مستنكرا النوايا الخبيثة وراء نشر الفيديو.

وقال في بيانه: “ينتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير ومجتزأ لوزير الطاقة وهو يكلم نظيره السوري قبل بدء توقيع اتفاقيتي تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وعبور الطاقة من الاردن عبر سوريا الى لبنان. والذي تم تسجيله قبل بداية التوقيع. وكان يتحدث فيه الى نظيره السوري وهذا ما أسيء فهمه عن قصد أو عن غير قصد”.

بينما تابع البيان: “وكيف أنه “صديقاً للسفيرة الأميركية. وقد هنّأته على التوقيع برسالة نصية عبر الهاتف وعلاقته الجيّدة بها، وأنّ التوقيع إذا حصل الآن يحتاج الى التمويل والموافقة الأميركية وإلا سنبكي”. وهذا ما قصده في هذا الكلام الذي أخرِج من سياقه وهو كلام مجتزأ. ونشر الفيديو في هذا الشكل المجتزأ هدفه الإساءة للوزير ولعلاقته بالسفيرة الاميركية التي يحرص على بقائها ممتازة.”

واعرب البيان عن تمنيه “على بعض الإعلام المخرِّب التعامل مع هذا الحدث الإستثنائي بمسؤولية أكبر وبتعاطٍ جدّي. بعيداً عن المناكفات السياسية التي تضر بلبنان وبمصلحته”.

اتفاق لبناني أردني لاستجرار الطاقة عبر سوريا

ووقع لبنان والأردن، الأربعاء، اتفاقا لاستجرار الطاقة عبر سوريا. كما تم توقيع اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان.

في حين صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال التوقيع على اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان: “سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا. ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية”.

وأضاف الوزير اللبناني، أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين. كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا.

بينما سيزود الاتفاق لبنان بنحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاواط على مدار اليوم. الأمر الذي سيساعد على رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى نحو ساعتين يوميا.

من جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة. وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس. وأكد الوزير الأردني، أن المملكة ملتزمة بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.

بدوره قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن “الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاقية”.

وأضاف، أن سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا. وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.

(المصدر: تويتر – وطن)