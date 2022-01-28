رياضة

منتخب الأرجنتين يفوز على تشيلي في غياب البرغوث ميسي (فيديو)

منافسات الجولة ال15 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
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وطن – حقق منتخب الأرجنتين الفوز الثمين على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد. في المباراة القوية التي جمعت كلا المنتخبين، ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين والفوز الثمين على تشيلي

وافتتح منتخب الضيف الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في شباك أصحاب الأرض تشيلي. بالدقيقة ال9 عن طريق النجم المهاري أنخيل دي ماريا.

كما وأدرك المستضيف تشيلي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال20. من توقيع اللاعب بن بريريتون، وأحرز منتخب الأرجنتين هدف الفوز في المباراة بالدقيقة ال34 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

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كما وشهد اللقاء المثير بين كلا المنتخبين في إطار تصفيات الجولة ال15. من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تعافيه مؤخراً من الإصابة بوباء فيروس كورونا.

منتخب الأرجنتين ووصافة ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم 2022

كما ورفع منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” رصيده إلى 32 نقطة في وصافة ترتيب المجموعة، خلف المتصدر منتخب البرازيل الذي تعادل في مباراته الأخيرة، أمام الإكوادور برصيد 36 نقطة في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المواجهة القوية أمام صاحب الأرض منتخب تشيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ناهويل مولينا، أوتامندي، ليساندور مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليخاندرو غوميز، كما واعتمد المدرب على ثلاثي الهجوم، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس غونزاليس.

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تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب الأرجنتين، فقد كان في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: سيباستيان فيغاس، غاري ميديل، باولو دياز، جييرمو ماريبان، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أرانجيز، إريك بولغاز، مارسيلينو نونيز، واعتد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إدواردو فارغاس، أليكسيس سانشيز، بن بريريتون.

كما ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب كولومبيا يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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