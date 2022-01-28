منتخب الأرجنتين يفوز على تشيلي في غياب البرغوث ميسي (فيديو)

وطن – حقق منتخب الأرجنتين الفوز الثمين على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد. في المباراة القوية التي جمعت كلا المنتخبين، ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين والفوز الثمين على تشيلي

وافتتح منتخب الضيف الأرجنتين أولى أهداف اللقاء في شباك أصحاب الأرض تشيلي. بالدقيقة ال9 عن طريق النجم المهاري أنخيل دي ماريا.

🎥 ـــــ شاهد هدف ديماريا الرائع في شباك تشيلي 🎯😍#الارجنتين_تشيليpic.twitter.com/Y2NhMKgRCf — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL__CR7) January 28, 2022

كما وأدرك المستضيف تشيلي هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال20. من توقيع اللاعب بن بريريتون، وأحرز منتخب الأرجنتين هدف الفوز في المباراة بالدقيقة ال34 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

كما وشهد اللقاء المثير بين كلا المنتخبين في إطار تصفيات الجولة ال15. من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تعافيه مؤخراً من الإصابة بوباء فيروس كورونا.

هدف تشيلي بن بريريتون دياز #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/Rc2wWSpvPh — كرة القدم اللاتينيه (@CONMEBOL2021) January 28, 2022

منتخب الأرجنتين ووصافة ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم 2022

كما ورفع منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” رصيده إلى 32 نقطة في وصافة ترتيب المجموعة، خلف المتصدر منتخب البرازيل الذي تعادل في مباراته الأخيرة، أمام الإكوادور برصيد 36 نقطة في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المواجهة القوية أمام صاحب الأرض منتخب تشيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

🏆 #Eliminatorias 🐂 Y ese toro enamorado de la redonda ⚽ pic.twitter.com/ddXbkLIWmf — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 28, 2022

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ناهويل مولينا، أوتامندي، ليساندور مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليخاندرو غوميز، كما واعتمد المدرب على ثلاثي الهجوم، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس غونزاليس.

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تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب الأرجنتين، فقد كان في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: سيباستيان فيغاس، غاري ميديل، باولو دياز، جييرمو ماريبان، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أرانجيز، إريك بولغاز، مارسيلينو نونيز، واعتد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إدواردو فارغاس، أليكسيس سانشيز، بن بريريتون.

🏆 #Eliminatorias 🤔 ¿Ya hablamos de que tenemos al mejor arquero? 🙌 pic.twitter.com/t4dSwetRpc — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 28, 2022

كما ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب كولومبيا يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)