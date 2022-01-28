فيديو بوسي شلبي و جون ترافولتا يشعل المواقع والجمهور المصري: فضحتينا!

وطن – أثارت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جدلاً واسعاً، بعد ظهورها، وهي تتغزل في الممثل الأمريكي جون ترافولتا، على هامش مشاركتهما أمس الخميس في حفل جوائز JoyAwards الخاص بتكريم صناع الترفيه في العالم العربي، في السعودية .

وانتشر مقطع فيديو، للإعلامية بوسي شلبي وهي تتغزل في جون ترافولتا وتقول: “ايلافيو يا قمر .. أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، شفتوا ترافولتا شفتوا القمر. يو ماست كام كايرو”.

وطالبت الفنان أشرف زكي الذي كان يجلس في نفس الصفّ من المقاعد، بدعوته إلى المهرجانات المصرية.

ترند في مصر :

الجمهور يسخر من الاعلامية بوسي شلبي بعد لقاءها بالنجم العالمي جون ترافولتا

معلقين عليها : ياللي فضحانا فى المنطقة والمحطات الفضائية 😆💔#JoyAward

pic.twitter.com/Q80nlOu3Yl — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 28, 2022

وأثارت بوسي شلبي سخريةً واسعة، حيث علّق البعض بقوله: “ياللي فضحانا فى المنطقة والمحطات الفضائية”.

كما نشرت بوسي شلبي عبر حسابها في انستغرام، صورة مع جون ترافولتا، ظهرت إلى جانبه، وهو يحتضنها، وكتبت:”انا وترافولتا”.

وأقيمت مساء الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما. بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

وجرى تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل. وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضل.

بينما تمّ تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الحفل.

تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا .. بجائزة الإنجاز مدى الحياة ✨

في الحفل الأضخم لتكريم ألمع النجوم .. حفل توزيع جوائز #JoyAwards ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/izLGIvle97 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

وشهد الحفل واقعةً أثارت الجدل، بعد قيام الفنانة السورية أصالة بطبع قبلة على شفتي زوجها الشاعر العراقي فائق حسن على هامش الحفل .

كما انتشر مقطع فيديو، وثّق تعرّض الإعلامية المصرية المعروفة وفاء الكيلاني لموقف صعب ومحرج، خلال نزولها على درج مسرح حفل توزيع جوائز Joy awards.

وخلال نزولها لتقديم الحفل، فقدت وفاء الكيلاني توازنها وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)