خلال ثوانٍ .. حيل سهلة لزيادة عمر بطارية جهاز الآيفون

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من الحيل والنصائح من شأنها أن تساعد في زيادة عمر بطارية جهاز الآيفون الخاص بك:

1.قم بتشغيل السطوع التلقائي

إن تفعيل ميزة السطوع التلقائي من أبل والتي تنظم إضاءة الشاشة بناء على الإضاءة المحيطة أينما كانت، خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين عمر البطارية بمرور الوقت. وهي طريقة ذكية للحفاظ على السطوع عند المستويات الصحيحة تلقائيا.

2.قم بحذف التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية

يحتوي كل جهاز آيفون على أداة مضمنة تتيح للمستخدمين اكتشاف التطبيقات التي تستنزف عمر البطارية تمامًا.

فكل ما عليك فعله لايقافها هو التوجه إلى الإعدادات> البطارية، ثم انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

بعد ذلك، انقر فوق خيار “آخر 10 أيام”، والذي يكشف عن استخدام البطارية لتطبيقات مختلفة في هذه الفترة.

وإذا قمت بالتمرير لأسفل، يمكنك رؤية التطبيقات التي استخدمت معظم طاقة البطارية، في شكل نسبة مئوية.

لذلك، إذا كان التطبيق يحتوي على 20% بجانبه، فهذا يعني أنه يصل إلى خمس إجمالي عمر البطارية المستخدم في الأيام العشرة الماضية.

كما انتبه كذلك من التطبيقات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية فهي سيئة وتستنزف عمر البطارية.

3.توقف عن إغلاق التطبيقات باستمرار

يعد إغلاق تطبيقات الأيفون التي فتحتها مؤخرا باستمرار مضيعة للوقت. وقد يضر هذا في الواقع بهاتفك.

وأكدت شركة “أبل” أنه يجب ألا تفعل هذا باستمرار: “تطبيقاتك المستخدمة مؤخرًا إذا ظلت مفتوحة في الخلفية لا تسحب من الشحن، بل توفر الطاقة. فهي في وضع الاستعداد لمساعدتك في التنقل وتعدد المهام”.

والاضطرار إلى إعادة تشغيل التطبيقات بالكامل يمتص طاقة أكثر من البطارية، وأيضًا، كلما زادت الضغوط التي تضعها على البطارية، قل عمرها الافتراضي بمرور الوقت.

4.لا تستخدم جهازك أثناء الشحن

من المغري جدًا استخدام الهاتف أثناء توصيله بالشاحن، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا ضارًا للغاية بالبطارية.

هناك العديد من الأدلة التي تظهر وأن استخدام هاتفك أثناء الشحن لا يمكن أن يقلل من عمر البطارية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة الشحن.

5.إغلاق علامات التبويب تلقائيا في متصفح Safari

هناك طريقة أخرى سهلة تساعدك في الحفاظ على بطارية الايفون لفترة أطول وهي اغلاق علامات التبويب في نظام التشغيل iOS.

إن تراكم علامات التبويب غير المستخدمة أمر من شأنه أن يبطئ جهازك ويستنزف عمر البطارية.ولاغلاق علامات تبويب Safari تلقائيًا، إليك ما يجب القيام به:

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على Safari.

قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى إلى قسم علامات التبويب واضغط على إغلاق علامات التبويب.

حدد ما إذا كنت تريد إغلاق علامات التبويب الخاصة بك بعد يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد.

6.حافظ على برودة الهاتف

آخر شيء تريد القيام به للحفاظ على بطارية هاتف الأيفون هو إبقائها في بيئة دافئة ذات درجات حرارة معتدلة.

في الواقع، هذه الخطوة لن تساعد في الحفاظ على عمر البطارية فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين عمر وطول جهاز الايفون الخاص بك.

أثناء الشحن، على وجه التحديد، عليك إزالة حافظة الهاتف الخارجية. إذ قد يُولد شحن جهازك وهو بداخل بعض أنواع الحافظات حرارة زائدة، ما قد يؤثر على سعة البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب أيضا في تجنب وضع الهاتف على لوحات القيادة الساخنة أو تحت وسادتك أثناء النوم.

(المصدر: thesun – ترجمة وطن)