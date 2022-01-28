حمد بن جاسم يكشف عن “اشتباك” بينه وبين الوزير العراقي محمد سعيد الصحاف! (فيديو)

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن تفاصيل “مشادة” بينه وبين وزير الإعلام العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف. في قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في إسطنبول أبان الغزو العراقي للكويت.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس الكويتية”، أنه تم تكليفه قبل ان يتولى حقيبة الخارجية للذهاب إلى إسطنبول لحضور القمة. كاشفا عن مشادة حدثت بينه وبين “الصحاف” حينها.

وأوضح “آل ثاني” ان سبب المشادة التي حدثت، كان بسبب حديث “الصحاف”. واعتباره بان العراق هي “المعتدى عليها”.

لافتا إلى أنه خلال استراحة العشاء، سمع “الصحاف” يقول لمن بجانبه بأن “البشت والغترة علامة من علامات التخلف”.

ليرد عليه “آل ثاني” بالقول: “أنا متأكد أن أبوك كان متخلف مثلنا.. لكن علامة التخلف من يروح يحتل بيت ناس ويعتبره بيته ويقعد يتبجح هنا ويعتبرهم ناس متخلفين”.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة. بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت.

واضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ. اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة. مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب، مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

(المصدر: تويتر – وطن)