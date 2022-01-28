الهدهد

حمد بن جاسم يكشف عن “اشتباك” بينه وبين الوزير العراقي محمد سعيد الصحاف! (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
watanserb.com
مشادة كلامية بين وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم ووزير الإعلام العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن تفاصيل “مشادة” بينه وبين وزير الإعلام العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف. في قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في إسطنبول أبان الغزو العراقي للكويت.

وقال “آل ثاني” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس الكويتية”، أنه تم تكليفه قبل ان يتولى حقيبة الخارجية للذهاب إلى إسطنبول لحضور القمة. كاشفا عن مشادة حدثت بينه وبين “الصحاف” حينها.

وأوضح “آل ثاني” ان سبب المشادة التي حدثت، كان بسبب حديث “الصحاف”. واعتباره بان العراق هي “المعتدى عليها”.

لافتا إلى أنه خلال استراحة العشاء، سمع “الصحاف” يقول لمن بجانبه بأن “البشت والغترة علامة من علامات التخلف”.

ليرد عليه “آل ثاني” بالقول: “أنا متأكد أن أبوك كان متخلف مثلنا.. لكن علامة التخلف من يروح يحتل بيت ناس ويعتبره بيته ويقعد يتبجح هنا ويعتبرهم ناس متخلفين”.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد كشف في حلقة سابقة. بان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الحرب مع ايران غزو الكويت.

واضاف أنه رغم ارتكاب صدام حسين هذا الخطأ. اصبحت العراق مديونة ومدمرة وفيها مئات الالوف من الشهداء، نجد ان صدام اصبح أمام مشكلة مالية ويريد تنمية العراق كما هي. فالتفت الى الكويت الغنية بالنفط.

كما وصف قرار الحرب مع إيران بالحماقة. مشيراً إلى انّه قد يكون هناك احد دفع صدام للحرب، مضيفاً ان هناك من يقول ان دول في المنطقة شجعت صدام للحرب مع ايران.

(المصدر: تويتر – وطن)

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى