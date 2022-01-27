إيمان أبوطالب تسجن طليقها المتحدث العسكري المصري السابق محمد سمير لهذا السبب

وطن – في حكم نهائي وباتّ، قضت محكمة مستأنف الدقي، بمحافظة الجيزة المصرية، بسجن المتحدث العسكري المصري السابق، العميد محمد سمير لمدة 6 أشهر. وذلك في قضية “تبديد منقولات الزوجية” التي رفعتها ضده طليقته الإعلامية إيمان أبوطالب.

وكانت محكمة مصرية قد قضت، في وقت سابق، بـ حبس العميد محمد سمير لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في الاتهام ذاته.

وقام سمير بالاستئناف على الحكم، ليتم تحديد جلسة أمس الأربعاء للنطق بالحكم. حيث حكمت اليوم بحبسه 6 أشهر حكما نهائيا واجب النفاذ.

وقالت حيثيات الحكم إن وقائع الدعوى في أن المدعية بالحق المدني أقامتها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمتهم.

كما أعلنت للنيابة العامة تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية طلبت في ختامها الحكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات. لأنه بعدد المنقولات الموضحة وصفًا وقيمة بصدر الصحيفة بقائمة المنقولات. والتي يقدر إجمالها بمبلغ وقدره 755000 ألف جنيه. مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

دعوى طلاق

وكانت الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب قد أقامت دعوى ضد طليقها المتحدث العسكري السابق محمد سمير. تتهمه فيها بتبديد منقولاتها الخاصة والمقيدة في ”قائمة الجهاز“ الخاصة بها.

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها؛ بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات. وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي 750 ألف جنيه. وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

وانفصل سمير وأبو طالب، في أيار/ مايو الماضي، في خطوة مفاجئة. خاصة أن سمير كان يواصل نشر الصور برفقة زوجته في كافة المناسبات. إلى جانب نشره للعديد من التدوينات على مواقع التواصل، التي تشير إلى حبه لها، منذ عقد قرانهما عام 2017.

وبعد الانفصال، عقد سمير قرانه، في أواخر آب/ أغسطس الماضي، على زوجته السابقة ووالدة ابنته الدكتورة إيمان سمير. التي تظهر معه حاليا في بعض ندواته واللقاءات التي يحضرها، وكذلك محاضراته في مراكز التدريب والوعي.

(المصدر: وكالات – وطن)