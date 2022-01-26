منتخب مصر يصعد إلى دور الربع النهائي على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح (شاهد)

وطن – تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى دور الربع النهائي بعد النجاح في إقصاء نظيره. كوت ديفوار بركلات الترجيح في مباراة قمة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية.

منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح

ونجح منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه كوت ديفوار “الفيلة”، بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين بدون أي من الأهداف.

صلاح يسجل ويتجه لأبوجبل 🇪🇬 الفرحة حلوة يا أهل مصر كان نفسى نفرح من سنين 🎶#متفوتش_لعبة | #AFCON2021 pic.twitter.com/1UJ4aakQmb — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 26, 2022

وقاد النجم المصري العالمي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منتخب بلاده إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في نسختها ال33 المقامة على أرض دولة الكاميرون، إلى جانب تألق الحارس محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء بيده ببراعة ومهارة فنية عالية.

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منتخب مصر والتسديدات المهدرة

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين منتخب مصر “الفراعنة” ومنافسه كوت ديفوار “الفيلة”، حيث وصلت عدد التسديدات للمنتخب المصري إلى 21 تسديدة، على عكس منتخب ساحل العاج الذي وصل إلى 13 تسديدة.

فيما تفوق منتخب ساحل العاج في الاستحواذ على نظيره منتخب مصر التي وصلت إلى نسبة 56%، كما ووصل نسبة المنتخب الأخير إلى 44% في المباراة المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين.

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وكذلك خروج حارس منتخب مصر ” الفراعنة” محمد الشناوي في الدقيقة ال88، ودخول الحارس محمد أبو جبل بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيلة أساسية أمام نظيره كوت ديفوار، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

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تشكيلة منتخب كوت ديفوار

ولعب المدرب الفرنسي بتشكيلة أساسية في المواجهة القوية أمام منتخب مصر “الفراعنة”، حيث تواجد في حراسة المرمى بدرة علي سانغاريه.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: : سيرج اورييه، سيمون ديلي، غيسلان كونان، إريك بايلي، وفي خط الوسط جاء كلاً من: فرانك كيسييه، جان سيري، إبراهيم سنجاري، أما في هجوم الفريق ثلاثي اللاعبين، ماكس جراديل، سيباستيان هالير، نيكولاس بيبى.

(المصدر: وطن + تويتر)