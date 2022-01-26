شبكة “msnbc” الأمريكية: لقد حان الوقت لـ”بايدن” أن يجعل “ابن سلمان” منبوذا!

وطن – قال موقع شبكة “msnbc” الامريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على تمكين تاريخ أمريكا الذي لا يمكن الدفاع عنه مع المملكة العربية السعودية. مؤكدا إن نهج “العودة إلى الأساسيات” الذي تتبعه الولايات المتحدة في سياستها في الشرق الأوسط هو المشكلة وليس الحل.

إدانة الولايات المتحدة للهجوم الحوثي

وفي مقال نشره الموقع للكاتبة “تريتا بارسي” أشارت فيه لإدانة الولايات المتحدة للهجوم الحوثي على أبوظبي والسعودية. موضحة ان هذه هي المرة الرابعة عشرة الذي تقوم به الإدارة الامريكية الجديدة بإدانة الحوثيين. مؤكدة أن هذا الدعم الذي لا جدال فيه للديكتاتورية السعودية أصبح أمرا عاديا.

ووفقا للكاتبة، فإنه وعلى النقيض تماما، عندما قتلت الغارات الجوية السعودية ما لا يقل عن 70 مدنياً في اليمن، من بينهم ثلاثة أطفال. حشد فريق بايدن دعوة وضيعة لجميع الأطراف لوقف التصعيد. مشيرة إلى أنه على الرغم من المذبحة، حافظ بايدن على سجله المثالي في عدم إدانة المملكة العربية السعودية أبدًا لتدميرها اليمن. ناهيك عن وصفها بالإرهاب.

وأكدت الكاتبة على انه حان الوقت لبايدن لكسر حقيقي مع سياسة الولايات المتحدة السابقة. من خلال الكف عن الانحياز إلى جانب في نزاعات البلدان الأخرى.

تعامل بايدن مع سياسة السعودية

وأضافت الكاتبة أنه “من نواحٍ عديدة. فإن هذا الدعم الذي لا جدال فيه للديكتاتورية السعودية هو أمر عادي. حيث قام الرئيس السابق دونالد ترامب بتدليل ولي العهد السعودي سيئ السمعة محمد بن سلمان. بل ورفض صفعه على معصمه بعد أن قام عملاء مخابراته باختطاف وقطع رأس كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي“.

ولفتت الكاتبة إلى أن بايدن “خلق بنفسه التوقع بأن رئاسته ستشهد نهاية للعمل كالمعتاد مع الديكتاتورية السعودية”. مشيرة إلى انه في أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية ، في فبراير من العام الماضي. أعلن أن “الحرب في اليمن يجب أن تنتهي. كما تعهد خلال المناظرات الرئاسية في عام 2020 بجعل السعوديين “يدفعون الثمن ويجعلهم في الواقع منبوذين كما هم”.

وأكدت الكاتبة على أن المملكة العربية السعودية لم تدفع بعد ثمن أنشطتها المزعزعة للاستقرار. حيث باعت الولايات المتحدة للتو لولي العهد ما قيمته 650 مليون دولار من الأسلحة الأمريكية المتطورة. كما لم يعامل بايدن الحكومة السعودية على أنها “منبوذة”.

وأوضحت الكاتبة أنه “من الصعب ألا نبتهج بالتخلي عن سياسات تغيير النظام والتخيلات الإمبريالية الخيالية حول تغيير الشرق الأوسط. لكن نظرة فاحصة تكشف أن هذه الأهداف المزعزعة للاستقرار ليست أكثر من ثمار منطقية لسياسات الشرق الأوسط “الأساسية” ذاتها التي يسعى بايدن إلى “العودة إليها”.

هيمنة الولايات المتحدة على الشرق الأوسط عسكريا

وذكرت الكاتبة ان السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة كانت هي المهيمنة. حيث سعت الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة عسكريًا، مستشهدة بقائمة واسعة من المصالح لتبرير الهوس بهذه المنطقة: من حماية الاستخراج الآمن لموارد الطاقة في المنطقة إلى منع الخصوم من بسط هيمنتها هناك. وتعطيل التهديدات الإرهابية للأمريكيين والولايات المتحدة، الشركاء. ومنع الانتشار الإقليمي لأسلحة الدمار الشامل. وتشجيع التجارة الثنائية والازدهار الاقتصادي. وربما على نطاق أوسع ، حماية “حلفاء” الولايات المتحدة والوقوف إلى جانبهم.

من بين هذه المصالح ، يعد دعم حلفاء الولايات المتحدة السبب الرئيسي وراء تحول الشرق الأوسط إلى بؤرة للتوسع الأمريكي والانحياز غير المبرر إلى أطراف في النزاعات المحلية. لقد تعاملنا بشكل أساسي مع الأهداف العدوانية وغير المحددة في كثير من الأحيان لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة (لا أحد منهم من حلفاء الولايات المتحدة في المعاهدة على الرغم من أنه يشار إليهم على هذا النحو) على أنهم أهدافنا. مما جعل هذه الديكتاتوريات الاستبدادية في الغالب تحدد سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وشددت الكاتبة على أن الاستمرار في توريط أمريكا في مجموعة متنوعة من الصراعات الإقليمية التي تعتبر هامشية على الأكثر لأمن الولايات المتحدة. بدلاً من مساهمة الولايات المتحدة في الاستقرار الإقليمي والمساعدة في حل النزاعات. فإن هذا التعريف الواسع لمصالح الولايات المتحدة يجعل أمريكا تنحاز إلى جانب في حروب الشرق الأوسط وتصبح طرفًا فيها. والتي لا تهم الغالبية العظمى منها الولايات المتحدة.

أزمة اليمن

وضربت الكاتبة أزمة “اليمن” مثالا على ذلك. موضحة أن قلة في أمريكا يعرفون من هم الحوثيون. ناهيك عن فهم سبب تشكيلهم المزعوم تهديدًا للولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن لعدد أقل من الناس توضيح كيف أن نتيجة الصراع بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية تهم الولايات المتحدة. ناهيك عن ضمان التدخل الأمريكي في تلك الحرب.

وأكدت الكاتب على أنه في الواقع وقبل الحرب، كانت الولايات المتحدة تنظر إلى الحوثيين على أنهم حليف ضد جماعة كانت تشكل تهديدًا على قلب أمريكا: شبكة القاعدة الإرهابية، إلا أن منطق الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية “حليفة” أمريكا دفع الولايات المتحدة إلى تنحية مصلحتها جانبًا واتباع زمام القيادة – والوقوف إلى جانب – الشخصيات البارزة في آل سعود.

وأكدت الكاتبة على أنه ما بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي – بينما كان بايدن يعمل مع الرياض لخفض التصعيد – ضاعفت المملكة العربية السعودية غاراتها الجوية على اليمن بأكثر من الضعف، من 119 إلى 250 ، وفقًا لمشروع بيانات اليمن. حيث أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في ديسمبر / كانون الأول أن هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية زادت أيضًا في عام 2021 لكنها كانت لا تضاهى من حيث العدد. حيث بلغ مجموعها 33 فقط في الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام.

أمريكا أداة تمكين الحرب

ونوهت الكاتبة إلى ان هجوم الحوثيين على أبوظبي متعلق بالتصعيد السعودي الإماراتي خلال الأشهر الماضية. من الهجوم المكثف على مناطق سيطرة الحوثيين إلى قصف العاصمة ومطار صنعاء الدولي.

وفي هذا الصدد، رأت الكاتبة أن”العودة” إلى أساسيات سياسة أمريكا المهيمنة في الشرق الأوسط لن ينتج عنها “أمريكا ، صانعة السلام”. بل ستنتج المزيد من “أمريكا، أداة تمكين الحرب” لأن الأساسيات هي المشكلة.

واختتمت الكاتبى مقالها بالتأكيد على أن فشل بايدن في اليمن والمملكة العربية السعودية يظهر أننا بحاجة إلى إعادة تفكير أكثر عمقًا في سياستنا في الشرق الأوسط بدلاً من مجرد إنهاء أكثر أعراضها إشكالية. مثل حروب تغيير النظام.

واعتبرت أنه من المسلم به أن مثل هذا التحول في النموذج قد لا يكون سهلاً. ومع ذلك، فكلما طالت فترة “ركل الولايات المتحدة للعلبة. وجدت نفسها في السرير مع الطغاة الذين يعترف الرؤساء الأمريكيون علنًا بأنهم منبوذون ويجب معاملتهم على أنهم منبوذون”.

(المصدر: msnbc – ترجمة وطن)