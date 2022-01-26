(شاهد) هل سيذهب حمو بيكا إلى نقابة الفنانين بملابسه الداخلية فقط اعتراضاً على مشهد منى زكي؟!

وطن – نفى مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا ما تردد على لسانه من تصريحات مسيئة حول مواطنته الفنانة منى زكي. وتوعده بالذهاب إلى نقابة الفنانين بالملابس الداخلية.

بوست مفبرك

وعبر صفحته الموثقة على “فيسبوك”، نشر حمو بيكا صورةً مركبة تجمعه بمنى زكي وعلق فيما نصه:” للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر “.

وتابع: “بخصوص البوست المنتشر عن لساني اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية. الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه.”

وزاد بيكا غاضباً: “كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها”.

حملة شنيعة

وأكد صاحب أغنية “بنت الجيران” أنه يدعم كلا الفنانين منى زكي وزوجها أحمد حلمي معقباً: ” انا ضد الحملة الشنيعه اللي معموله عليهم دي. انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل”.

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وختم بيكا: “ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسمية”.

وكانت عدة صفحات ومواقع فنية قد تناقلت تصريحاً منسوباً لبيكا، جاء فيه: “أنا عاوز حقي. أنا بقالي 5 سنين موقوف عشان بيقولوا بهدد الذوق العام. والأستاذة منى زكي قلعت الداخلي بتاعها ومحدش قالها حاجة. وأنا هروح النقابة يوم الخميس بالداخلي”.

حول “أصحاب ولا أعز”

فيلم “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix. وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

الفيلم بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

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بينما تعرضت النسخة العربية لانتقادات كثيرة، بسبب جرأة الحوار، والتي وصفها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخارجة والتافهة، والتي لا تناسب طبيعة المجتمعات العربية التي تحكمها الأعراف والتقاليد.

وأثار فيلم “أصحاب ولا أعز” موجة من الجدل. وتعرض صناع العمل لانتقادات حادة بسبب الاقتراب من المثلية الجنسية. حيث قدم الفنان فؤاد يمين، شخصية مثلي جنسي، لكنه يخفي الأمر عن أصدقائه.

واشتعل الجدل أيضا بسبب مشاهد الملابس الداخلية للنجمة منى زكي.

المصدر: (وطن – فيسبوك)