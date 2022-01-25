مشادة كلامية على الهواء بين إلهام شاهين وتامر أمين.. وما قالته عن مشهد منى زكي والملابس الداخلية غير متوقع! (فيديو)

وطن – وقعت مشادة كلامية بين الفنانة المصرية إلهام شاهين، ومواطنها الإعلامي تامر أمين. بسبب تعليق الأولى على فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي تصدر حديث العالم العربي مؤخراً.

ودافعت إلهام شاهين أثناء مداخلتها في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”. عن فيلم “أصحاب ولا أعز”. مؤكدة أنه لو عرض عليها دور الفنانة منى زكي ستقبله.

تجسيد ليس حقيقي

ورد تامر أمين بالقول: “أنا عارف انه تجسيد وليس حقيقي ولكن. يعني كل الأشخاص السبعة اللي على الترابيزة بايظين كده مفيش حد فيهم عدل. وهنا بتكلم في فكرة الرسالة الموجهة” .

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وتابع الإعلامي المصري: “أنا ضد الهجوم اللي حصل ضد منى زكي لأنه عيب ولا يصح. ولكني أرفض الدور لان الفيلم أقل من مستوى فنانة مثل منى زكي. والجدل ده خلى اللي ماشافهوش يشوفه، وانا اللي مختلف معايا في الرأي بحترمه”.

أجمل وأنضج دور

وانفعلت إلهام وردت: “ده أجمل وانضج دور لمنى زكي وأداءها كان رائع ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام. ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد”.

وتابعت: “معظم أحداث فيلم أصحاب ولا أعز تحدث في المجتمعات العربية. منصة نتفلكس منصة دولية وغير متواجدة في كل المنازل المصرية. ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها “.

وزادت: “أرى أن الفيلم رائع وأحيي صناع الفيلم بالكامل، وكان مباراة في التمثيل، وبرافو لكل الممثلين “.

حول “أصحاب ولا أعز”

فيلم “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix. وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

الفيلم بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

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بينما تعرضت النسخة العربية لانتقادات كثيرة، بسبب جرأة الحوار، والتي وصفها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخارجة والتافهة، والتي لا تناسب طبيعة المجتمعات العربية التي تحكمها الأعراف والتقاليد.

وأثار فيلم “أصحاب ولا أعز” موجة من الجدل. وتعرض صناع العمل لانتقادات حادة بسبب الاقتراب من المثلية الجنسية. حيث قدم الفنان فؤاد يمين، شخصية مثلي جنسي، لكنه يخفي الأمر عن أصدقائه.

واشتعل الجدل أيضا بسبب مشاهد الملابس الداخلية للنجمة منى زكي.

المصدر: (وطن – متابعات)