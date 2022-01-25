ضحك هستيري لمذيعة عراقية على الهواء عندما قرأت هذا الخبر (فيديو)

وطن – أثار مقطع فيديو من نشرة إخبارية لمذيعة قناة “صلاح الدين” العراقية في جدل واسع على مواقع التواصل، حيث دخلت المذيعة في وصلة ضحك هستيري على الهواء مباشرة.

وبحسب ما رصدت (وطن) فإن مذيعة القناة العراقية التي كانت تقرأ بيانا صادرا عن وزارة الكهرباء، لم تتمالك نفسها عندما قرأت تصريح منسوب للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء شمل عبارة “الكهرباء انهجمت”. لتضحك بصوت عالي وتتوقف عن القراءة.

مذيعة قناة صلاح الدين تخرج عن النص 😂 pic.twitter.com/eB2ductfVF — حسين الموسوي 🇮🇶 (@6foVWrJ8t6QatAs) January 25, 2022

وظهرت المذيعة وهي لا تستطيع التوقف عن الضحك وتقول “أستغفر الله يا ربي”.

وزارة الكهرباء العراقية

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا رسميا استنكرت فيه موقف القناة ومذيعتها، ووصفتهم بأنهم “إعلام مضلل”.

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن) ما نصه:”تستنكر وزارة الكهرباء وتنفي ما روجت له قناة صلاح الدين الفضائية من كلمات غير لائقة. بأن هنالك تصريحات نسبت للوزارة بان المنظومة (هجمت). وذلك كلام لا يليق لا بقناة فضائية ولا ذوق عام يقدم للمواطنين.”

وتابع البيان “المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل الى ١٣٤٠٠ ميكا واط. رغم انحسار إطلاقات الغاز المورد. ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب الاخوة وزارة النفط .”

كما لفتت وزارة الكهرباء العراقية في بيانها أن محطات الكهرباء جاهزة للعمل. وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة. ما إن توفرت امدادات الغاز.

مضيفة:”ولليوم الرابع على التوالي لا تزال الوزارة في غرفة عمليات دائمة الانعقاد لبحث التداعيات التي أثرت سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها.”

وشدد البيان على أنه يجب على بعض وسائل الاعلام “مراعاة عدم الابتذال واستغلال معاناة المواطنين. وفهم واقع عمل الجهات القطاعية كلاً بحسب واجباته والتزاماته.”

كما أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ مايلزم قانونياً مع هيئة الإعلام والاتصالات فيما يخص بمن يروج لإعلام غير مهني.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)