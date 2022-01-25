الفنان ناصر القصبي يهاجم فيلم “أصحاب ولا أعز”: التنازلات تبدأ بخطوة!

وطن – علق الفنان السعودي ناصر القصبي على أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي أثار جدلا كبيرا حول اتهامات له بالترويج للمثلية الجنسية، وهو ما يتعارض مع الفطرة السوية والدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية والإسلامية.

وقال “القصبي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغة. وفي نسخته العربية أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته و إخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت. وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً ومسوقاً ايضاً”.

اقرأ أيضا: ناصر القصبي يهاجم جورج قرداحي: “اللئيم تمردا مع زعران إيران”!

١

فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً،

الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

في حين أوضح في تغريدة أخرى أن “نيتفليكس فاسدة و مفسدة في تبنيها للمثلية. والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالاربعينات والخمسينات من هذا القرن. وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع”.

وبناء على ما سبق، حذر “القصبي” من التهاون مع ذلك قائلا: “لذا وجب التحصين فطرتنا البشرية مهددة”.

٢

نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه .

والتنازلات تبدأ بخطوة

والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع

لذا وجب التحصين

فطرتنا البشريه مهدده — ناصر القصبي (@algassabinasser) January 25, 2022

فيلم “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix. وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

الفيلم بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

اقرأ أيضا: سمية الخشاب لا تمانع تمثيل المثلية الجنسية وتصرح: “احلويت بعد استئصال هذا الجزء من جسمي”!

بينما تعرضت النسخة العربية لانتقادات كثيرة، بسبب جرأة الحوار، والتي وصفها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخارجة والتافهة، والتي لا تناسب طبيعة المجتمعات العربية التي تحكمها الأعراف والتقاليد.

وأثار فيلم “أصحاب ولا أعز” موجة من الجدل. وتعرض صناع العمل لانتقادات حادة بسبب الاقتراب من المثلية الجنسية. حيث قدم الفنان فؤاد يمين، شخصية مثلي جنسي، لكنه يخفي الأمر عن أصدقائه.

واشتعل الجدل أيضا بسبب مشاهد الملابس الداخلية للنجمة منى زكي.

(المصدر: تويتر – وطن)