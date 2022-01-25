“أوباميانج” على رادار باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي

وطن – أفادت صحيفة إنجليزية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد دخل السباق التعاقد. مع نجم فريق أرسنال الإنجليزي أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

أوباميانج وباريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ” ذا أثليتيك” الإنجليزية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الغابوني أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية، جاء ذلك بعد خروجه من حسابات تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي، وسحب إشارة القيادة منه. نتيجة عدم التزامه والغياب عن تدريبات الفريق بدون إذن مسبق.

Aubameyang will not go to Dubai with the rest of the squad according to The Evening Standard. ❌#Arsenal #Aubameyang #AFC pic.twitter.com/JRX98YZcTE — AFTV (@AFTVMedia) January 25, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” هناك أكثر من نادي أوروبي كبير يرغب في ضم النجم الغابوني. بيير أوباميانج خلال الميركاتو الشتوي، وكان من أبرز تلك الأندية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الراتب قد يشكل العائق أمام انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الباريسي”.

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راتب أوباميانج وباريس سان جيرمان

وأضافت، ” مهاجم فريق أرسنال أوباميانج، يحصل مع فريقه الإنجليزي على مبلغ 415 ألف يورو. في الأسبوع الواحد مع المدفعجية”.

كما وشارك أوباميانج منذ قدومه إلى فريق أرسنال. “المدفعجية” في عام 2018، قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني في 114 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً 64 هدفاً.

وكانت تقارير أخرى، قد تحدثت عن مفاوضات. بين أرسنال ونوادي سعودية أبرزها النصر والهلال، تسعى للتعاقد مع ضم النجم الغابوني أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية، فيما لم تؤكد تلك الأندية صحة تلك الأنباء حتى الآن.

🚨 ديفيد أورنستن – ذا أثلتيك | يميل بيير إيمريك أوباميانج إلى رفض الانتقال إلى الشرق الأوسط، لأنه يرغب في إثبات قيمته في أرسنال أو في أي مكان آخر في أوروبا. pic.twitter.com/1aIjF7IYvq — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) January 24, 2022

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وينتهي عقد النجم الغابوني أوباميانج البالغ من العمر 32 عاماً، مع نادي أرسنال الإنجليزي. في صيف عام 2023، إلا أن اللاعب مطروح للبيع خلال موسم الانتقالات الشتوية بعد المشاكل التي سببها مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

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كما ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق كبير أقرب المنافسين فريق نيس برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ذا أثليتيك)