“أوباميانج” على رادار باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي

وطن – أفادت صحيفة إنجليزية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد دخل السباق التعاقد. مع نجم فريق أرسنال الإنجليزي أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة ” ذا أثليتيك” الإنجليزية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الغابوني أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية، جاء ذلك بعد خروجه من حسابات تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي، وسحب إشارة القيادة منه. نتيجة عدم التزامه والغياب عن تدريبات الفريق بدون إذن مسبق.

Aubameyang will not go to Dubai with the rest of the squad according to The Evening Standard. ❌#Arsenal #Aubameyang #AFC pic.twitter.com/JRX98YZcTE

— AFTV (@AFTVMedia) January 25, 2022