رياضة

“أوباميانج” على رادار باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي

شرط وحيد قد يعرقل انتقال "أوباميانج" إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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باريس سان جيرمان والتنافس في ضم نجم أرسنال الإنجليزي أوباميانج في الميركاتو الشتوي watanserb.com
باريس سان جيرمان والتنافس في ضم نجم أرسنال الإنجليزي أوباميانج في الميركاتو الشتوي

وطن – أفادت صحيفة إنجليزية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد دخل السباق التعاقد. مع نجم فريق أرسنال الإنجليزي أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

أوباميانج وباريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ” ذا أثليتيك” الإنجليزية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الغابوني أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية، جاء ذلك بعد خروجه من حسابات تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي، وسحب إشارة القيادة منه. نتيجة عدم التزامه والغياب عن تدريبات الفريق بدون إذن مسبق.

كما وأردفت الصحيفة، ” هناك أكثر من نادي أوروبي كبير يرغب في ضم النجم الغابوني. بيير أوباميانج خلال الميركاتو الشتوي، وكان من أبرز تلك الأندية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الراتب قد يشكل العائق أمام انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الباريسي”.

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راتب أوباميانج وباريس سان جيرمان

وأضافت، ” مهاجم فريق أرسنال أوباميانج، يحصل مع فريقه الإنجليزي على مبلغ 415 ألف يورو. في الأسبوع الواحد مع المدفعجية”.

كما وشارك أوباميانج منذ قدومه إلى فريق أرسنال. “المدفعجية” في عام 2018، قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني في 114 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً 64 هدفاً.

وكانت تقارير أخرى، قد تحدثت عن مفاوضات. بين أرسنال ونوادي سعودية أبرزها النصر والهلال، تسعى للتعاقد مع ضم النجم الغابوني أوباميانج خلال موسم الانتقالات الشتوية، فيما لم تؤكد تلك الأندية صحة تلك الأنباء حتى الآن.

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وينتهي عقد النجم الغابوني أوباميانج البالغ من العمر 32 عاماً، مع نادي أرسنال الإنجليزي. في صيف عام 2023، إلا أن اللاعب مطروح للبيع خلال موسم الانتقالات الشتوية بعد المشاكل التي سببها مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

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كما ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق كبير أقرب المنافسين فريق نيس برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ذا أثليتيك)

 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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