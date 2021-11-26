موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره المستضيف فياريال مساء يوم السبت، في مواجهة قوية. وصعبة ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” لا سيراميكا”.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

وستنطلق المباراة بين كلا المنافسين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر. “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق برشلونة والمستضيف فياريال عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أمام منافسه المستضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فيليبي كوتينيو.

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أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق فياريال

وسيلعب المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة في المركز السابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، كما وجاء منافسه فياريال في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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