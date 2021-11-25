أردوغان في قطر قريباً .. واتفاقيات مهمة سيتم التوقيع عليها

من المقرر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من ديسمبر المقبل، لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وقال الإعلامي القطري “جابر الحرمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الرئيس أردوغان بالدوحة 7 ديسمبر ليترأس مع أخيه الشيخ تميم بن حمد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا في دورتها السابعة”.

وأوضح أنّه خلال زيارة أردوغان قطر “سيم التوقيع على اتفاقيات مهمة تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وأردف قائلا: “قطر وتركيا تحالف لنصرة الشعوب”.

الرئيس #اردوغان بالدوحة 7 ديسمبر ليترأس مع أخيه الشيخ #تميم_بن_حمد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا في دورتها السابعة ..

اتفاقيات مهمة سيتم التوقيع عليها تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ..#قطر و #تركيا تحالف لنصرة الشعوب ..#تركيا_حليف_صادق pic.twitter.com/4zA0o2bp6s — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 25, 2021

زيارة أردوغان لدولة قطر

من جانبه، أكد السفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو، الأنباء حول زيارة أردوغان لدولة قطر. موضحا في تصريحات صحفية إن زيارة الرئيس التركي ستستمر يومين. وأن الاجتماع سيشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت قطر وتركيا قد وقعتا ثماني اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة الذي عقد العام الماضي في أنقرة، تنوعت بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي. إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية. وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.

وارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من 340 مليون دولار أميركي في عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2019. فيما بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا أكثر من 22 مليار دولار، حيث تعمل 179 شركة قطرية في تركيا.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا في 2014. واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي، وعقدت منذ تأسيسها ستة اجتماعات، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.

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جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي، بعد قطيعة استمرت لسنوات بين الإمارات وتركيا.

وتزامنا مع الزيارة أعلنت الإمارات، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا.