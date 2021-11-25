أردوغان في قطر قريباً .. واتفاقيات مهمة سيتم التوقيع عليها - وطن يغرد خارج السرب
أردوغان يزور قطر لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية
رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد - أرشيف
الهدهد

أردوغان في قطر قريباً .. واتفاقيات مهمة سيتم التوقيع عليها

كتب سالم حنفي
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من المقرر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع من ديسمبر المقبل، لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وقال الإعلامي القطري “جابر الحرمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الرئيس أردوغان بالدوحة 7 ديسمبر ليترأس مع أخيه الشيخ تميم بن حمد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا في دورتها السابعة”.

وأوضح أنّه خلال زيارة أردوغان قطر “سيم التوقيع على اتفاقيات مهمة تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وأردف قائلا: “قطر وتركيا تحالف لنصرة الشعوب”.

زيارة أردوغان لدولة قطر 

من جانبه، أكد السفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو، الأنباء حول زيارة أردوغان لدولة قطر. موضحا في تصريحات صحفية إن زيارة الرئيس التركي ستستمر يومين. وأن الاجتماع سيشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت قطر وتركيا قد وقعتا ثماني اتفاقيات جديدة خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة الذي عقد العام الماضي في أنقرة، تنوعت بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي. إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية. وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.

وارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من 340 مليون دولار أميركي في عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2019. فيما بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا أكثر من 22 مليار دولار، حيث تعمل 179 شركة قطرية في تركيا.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا في 2014. واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي، وعقدت منذ تأسيسها ستة اجتماعات، مناصفة بين البلدين، نتج عنها إبرام 52 اتفاقية في مجالات متنوعة.

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جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي، بعد قطيعة استمرت لسنوات بين الإمارات وتركيا.

وتزامنا مع الزيارة أعلنت الإمارات، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا.

(المصدر:وطن- تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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