“لابسة ستارة”.. فستان ميريام فارس في حفل زفاف ولي العهد العُماني يثير السخرية!

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً بفستانها الذي أحيت به زفاف ولي العهد العماني.

ميريام فارس: شرف كبير لي

ونشرت ميريام فارس فيديو لها عبر “انستجرام” من حفل الزفاف، وهي ترتدي فستاناً باللون الأصفر أوف شولدر.

وتميز فستان ميريام بأنه منفوش وطبقات “كشكش” مع حزام بالوسط.

وعقبت ميريام على الفيديو: “شرف كبير لي أن أحيي حفل زفاف السيد ولي عهد السلطنة العمانية. صاحب السمو ذي يزن نجل جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم. والسيدة الجليلة عهد بن عبدالله البوسعيدية. على صاحبة السمو ميان آل سعيد حفظكم الله”.

وتابعت الفنانة اللبنانية: “أطيب التمنيات للعروسين. وتحية إجلال وتقدير لجلالة السلطان المعظم وحرمه السيدة الجليلة على حفاوة استقبالهم وحسن ضيافتهم وكرمهم اللامتناهي”.

سخرية من فستان ميريام

لكن فستان ميريام أثار سخرية متابعيها الذين شبههوه بالستارة.

وجاء في التعليقات: ” عنجد يا مريام حفل ملكي ومالقيتي إلا هي الستارة حتى تلبسيها ولو يا ام جعيدان”.

وكتبت أخرى: ” لابسة شرشف تخت العرايس”.

اقرأ أيضا: أميرة الناصر مسجونة وزوجها مشعل الخالدي ينهار: وذ نكهة السبب!

بينما سخر آخر من طريقة رقص ميريام وكتب: ” اهم حاجة رقصتها الغريبة اللي منعرفش اصلها دي بس لازم ترقصها. تقريباً هي مصنفاها خليجية بس هي مريمية ملهاش علاقة بالخليج والله اسفين”.

أحلام في زفاف ولي عهد سلطنة عمان

وسبق أن تداولت حسابات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خلال تواجدها في القصر السلطاني في سلطنة عمان أثناء استعدادها لإحياء حفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

وبحسب الفيديو، ظهرت الفنانة أحلام وهي تجلس على أريكة وتحمل هاتفها الجوال وفي كامل أناقتها.

فنانة العرب #احلام بإطلالة مميزة في حفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان السيد #ذي_يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نجل سلطان #عمان#افراح_آل_بوسعيد 🇴🇲@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/0SVCx2x2i8 — Ahlam Media | #أحلام_ميديا (@Ahlam_Media) November 21, 2021

وفي مقطع آخر ظهرت “أحلام” واقفة في القصر وتشدو بأغنية للسلطنة.

زفاف السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق

وكان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد ولي عهد السلطنة قد عقد قرانه من السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد قبل أسابيع.

وكان ولي العهد قد احتفل بحفل خطوبته من السيدة ميان شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد في سلطنة عمان. بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق.

اقرأ أيضا: قُبلة هيفاء وهبي غير العادية لشقيقتها عليا تثير الجدل! “فيديو”

وتعد السيدة ميان ابنة السيد شهاب آل سعيد وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وابنة شقيق سلطان عمان.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية.

كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية. حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية وأقام لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

(المصدر: وطن – انستجرام)