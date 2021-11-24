سمية الخشاب ترتدي روب استحمام جديد بطريقة فستان السهرة وتثير الجدل بصورها!

عادت الفنانة المصرية سمية الخشاب لإثارة الجدل من جديد، بجلسة تصوير بروب استحمام أسود.

الأسود الجديد

ونشرت سمية الخشاب صورها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي روب أسود مطرز بالذهبي.

والغريب أن سمية تعامل روب الاستحمام معاملة فستان السهرة، فاستكملت إطلالتها بكعب أسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وعقبت سمية على الصور: “الأناقة هي الأسود الجديد”.

روب حمام وكعب!

وتعرضت سمية للسخرية بسبب جلسة التصوير الغريبة، فجاء في التعليقات: ” روب حمام و كعب؟”.

وسخر آخر قائلا: ” احنا بنقلك اذا ماعندكش هدووم قولي واحنا نعطيكي عادي “.

وكتبت متابعة: ” تاني روب حمام، بتحسسني أنها فستان بس تصدقي يا فنانه الروب حلو اوي وخصوصاً عليكي”.

وأشار آخر إلى ارتداءها روب استحمام سابقاً، وكتب: ” هي شارية منه كل الألوان ولا ايه”.

سمية الخشاب: أنا قلبي حديد

وكانت آخر جلسة تصوير لسمية بروب الاستحمام، حين احتفلت بفوز النادي الأهلي المصري.

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حيث انتهت مباراة القمة حينها بخمسة أهداف للأهلي المصري مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

ونشرت سمية، صورة لها عبر “تويتر”، وهي ترتدي روب استحمام أحمر.

وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.

وأثار تصرف سمية جدلاً واسعاً بين المتابعين، نظراً لجرأتها وغرابتها.

روب أبيض

وارتدت سمية نفس الروب سابقاً، ولكن باللون الأبيض، وأثارت حينها الجدل بصورها وهي مستلقية على سرير.

وبيّنت سمية الخشاب أنها التقطت الصور في فندق بلازا فرزاتشي في دبي بدولة الإمارات، وعلّقت عليها: “الجمال الحقيقي هو أن يكون المرء صادقًا مع نفسه”.

فتاة تيك توك

ومؤخراً نشرت الفنانة المصرية فيديو عبر تويتر، وهي ترقص بليجن مثير، على أنغام أغنية أجنبية.

وعقبت: “فتاة التيك توك”.

tiktok girl xo pic.twitter.com/RceACVCPfB — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 19, 2021

ملامح مختلفة ووجه منتفخ

وقبل أيام، فاجأت سمية متابعيها بملامحها المختلفة في أحدث ظهور لها.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”.

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وبدت الفنانة المصرية بوجه منتفخ وشكل جديد، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

(المصدر: وطن – انستجرام)