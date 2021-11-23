موعد مباراة الهلال وستيلرز الكوري في نهائي أبطال آسيا

يستضيف فريق الهلال السعودية المباراة النهائية المثيرة والقوية أمام منافسه الضيف ستيلرز الكوري الجنوبي. مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا على أرض ملعب ” استاد الملك فهد”.

موعد مباراة الهلال وستيلرز

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين المستضيف الهلال السعودي ونظيره ستيلرز الكوري، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، الكويت، البحرين، كما ستكون بتوقيت دولة مصر .”القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة .الثامنة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “Ssc Sport” السعودية الرياضية، عبر قناة. ” Ssc Sport HD7″ بتردد على القمر الصناعي 12523، ومعدل ترميز 27500، كما وبمعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة النهائية بين الهلال السعودي. وستيلرز في دوري أبطال آسيا، عبر شبكة قنوات “Ssc Sport”، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق الهلال السعودي

وسيدخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ستيلرز الكوري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من: جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في وسط الفريق. سيأتي كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، سلمان الفرج، أندريه كاريو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، صالح الشهري.

تشكيلة فريق ستيلرز الكوري

وسيلعب المدرب الكوري الجنوبي كيم جي دونج في تشكيلة أساسية. أمام المستضيف الهلال السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى كانغ هيون مو.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: أليكس غرانت، كانغ سانغ وو، شين كوانغ هون، لكن في وسط الفرق. سيكون كلاً من: سونغ مو لي، ماريو كفيزيتش، جين هو شين، لي سو بن،أما في هجوم الفريق سيتواجد كلاً من اللاعبين، مانويل بالاسيوس، ليم سانغ هيوب، بوريس تاشتشي.

(المصدر: وطن + تويتر)