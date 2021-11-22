موعد ومعلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك أمام منافسه البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة. من الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة”.

موعد الزمالك والبنك الأهلي

وستقام مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية، واليمن، العراق، قطر، الكويت، البحرين.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

اقرأ المزيد: الأهلي المصري يفكر في التعاقد مع محمد النني ولكن بشرط !

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه البنك الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، كما سيكون في هجوم الفريق كلاً من: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق البنك الأهلي

وسيلعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف أمام نظيره حامل اللقب الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

اقرأ المزيد: ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا بعد هزيمة غرناطة في عقر داره (شاهد)

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد، كما في هجوم الفريق سيلعب ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، أسامة فيصل، محمود قاعود.

أشرف نصار " رئيس نادي البنك الأهلي " 🗣 :- 🗯 إيقاف كريم بامبو ؟ اللاعب حصل على الدواء بحسن نية 🗯 إنضمام أحمد ياسين ومشاركته مع منتخب مصر أمر جيد .. نتمنى إنضمام أكثر من لاعب بالبنك الأهلي في بطولة الأمم الإفريقية pic.twitter.com/ecpA29ED7r — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 21, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما وآتى منافسه البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)