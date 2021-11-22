تدريبات فريق الزمالك قبيل مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري
تدريبات فريق الزمالك قبيل مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

منافسات الجولة ال4 من الدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق الزمالك أمام منافسه البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة. من الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة”.

موعد الزمالك والبنك الأهلي

وستقام مباراة الزمالك ونظيره البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية، واليمن، العراق، قطر، الكويت، البحرين.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة فريق الزمالك ونظيره البنك الأهلي عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه البنك الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، كما سيكون في هجوم الفريق كلاً من: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق البنك الأهلي

وسيلعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف أمام نظيره حامل اللقب الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

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أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد، كما في هجوم الفريق سيلعب ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، أسامة فيصل، محمود قاعود.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما وآتى منافسه البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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