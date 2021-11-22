موعد مباراة برشلونة وبنفيكا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا - وطن يغرد خارج السرب
مباراة برشلونة وبنفيكا في منافسات دوري أبطال أوروبا
مباراة برشلونة وبنفيكا في منافسات دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف فريق برشلونة الإسباني مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره البرتغالي بنفيكا مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا

وستقام المباراة بين فريق برشلونة والضيف بنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً .بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين برشلونة ونظيره الضيف بنفيكا عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أمام منافسه الضيف بنفيكا البرتغالي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فيليبي كوتينيو.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق بنفيكا

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بتشكيلة. أساسية في مواجهة منافسة المستضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوديسياس فلاكوديموس.

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بينما في دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن، لوكاس فيريسيمو، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جواو ماريو، جيدسون فرنانديز، رافا سيلفا، سواليهو ميتي، وفي هجوم الفريق. سيكون كلاً من: إيفرتون سواريس، رومان ياريمتشوك، هاريس سيفيروفيتش.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 6 نقاط، كما جاء منافسه .فريق بنفيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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