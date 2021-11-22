ما هو السيف الذي أهداه أمير قطر للسلطان هيثم!؟ (صور)

أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان عقب وصوله للدوحة اليوم في زيارة دولة سيف المؤسس وهو أرفع وسام يهديه أمير قطر للسلطان هيثم تعبيرا عن قوة الروابط التي تجمع بين الشعبين.

ويعد سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.

📸 أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يهدي السلطان #هيثم_بن_طارق سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، تجسيدًا لِما يُكِنُّهُ الأمير شخصيًا للسلطان من مشاعر المودة والتقدير.🇴🇲🇶🇦 #قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/z1POKtuf1V — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 22, 2021

وبعدما أهدى أمير قطر سيف المؤسس للضيف، أهدى السلطان هيثم بن طارق وسام عمان المدني من الدرجة الأولى للأمير تميم بن حمد؛ تقديرا وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين العماني والقطري.

📸السلطان #هيثم_بن_طارق يهدي أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد وسم #عمان المدني من الدرجة الأولى 🎖 تقديرًا للامير وتعبيرًا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعب القطري والعماني 🇴🇲🇶🇦#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/KXiCJG9erf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 22, 2021

ويعد وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية. ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي للسلطان.

سيف المؤسس وهو أرفع وسام يهديه الشيخ #تميم_بن_حمد إلى أخيه السلطان #هيثم_بن_طارق تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع الشعبين القطري والعماني ..

والسلطان #هيثم_بن_طارق يهدي الشيخ #تميم وسام #عمان المدني من الدرجة الأولى تعبيرا عن متانة العلاقات الأخوية ..#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم #قطر pic.twitter.com/2Yl4IiiA71 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 22, 2021

حضر تبادل الأوسمة السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني. إضافة إلى أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم.

ومن الجانب القطري حضرالشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر ، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر. إضافة إلى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعددا من الوزراء.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد شهدا توقيع 6 اتفاقيات بين الدولتين، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها سلطان عمان لقطر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في تغريدات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل.”

كما أوضحت الوكالة أن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات الاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

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ولدى وصوله مطار الدوحة الدولي كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحِّبين به عند سلَّم الطائرة.

كما تم خلال حفل الاستقبال اصطفاف الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بزيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب الأمير تميم بن حمد السلطان هيثم بن طارق إلى منصة الشرف. حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري.

وبعدها، تفقَّد السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف الذي أدّى التحيَّة له. بعدها استقبل كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلًا إياهم السلام والتحيّة.

فيما استقبل أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق.

(المصدر: وطن – متابعات)