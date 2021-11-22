ما هو السيف الذي أهداه أمير قطر للسلطان هيثم!؟ (صور) - وطن يغرد خارج السرب
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ما هو السيف الذي أهداه أمير قطر للسلطان هيثم!؟ (صور)

سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية

كتب سالم حنفي
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أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان عقب وصوله للدوحة اليوم في زيارة دولة سيف المؤسس وهو أرفع وسام يهديه أمير قطر للسلطان هيثم تعبيرا عن قوة الروابط التي تجمع بين الشعبين.

ويعد سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.

وبعدما أهدى أمير قطر سيف المؤسس للضيف، أهدى السلطان هيثم بن طارق وسام عمان المدني من الدرجة الأولى للأمير تميم بن حمد؛ تقديرا وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين العماني والقطري.

ويعد وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية. ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي للسلطان.

حضر تبادل الأوسمة السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني. إضافة إلى أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم.

ومن الجانب القطري حضرالشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر ، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر. إضافة إلى الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعددا من الوزراء.

6 اتفاقيات بين قطر وسلطنة عمان 

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد شهدا توقيع 6 اتفاقيات بين الدولتين، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها سلطان عمان لقطر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في تغريدات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل.”

كما أوضحت الوكالة أن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات الاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

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ولدى وصوله مطار الدوحة الدولي كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحِّبين به عند سلَّم الطائرة.

كما تم خلال حفل الاستقبال اصطفاف الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بزيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب الأمير تميم بن حمد السلطان هيثم بن طارق إلى منصة الشرف. حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري.

وبعدها، تفقَّد السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف الذي أدّى التحيَّة له. بعدها استقبل كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلًا إياهم السلام والتحيّة.

فيما استقبل أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق.

(المصدر: وطن – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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