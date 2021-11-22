عبدالعزيز الهويريني .. رئيس أمن الدولة في السعودية تحت الإقامة الجبرية! - وطن يغرد خارج السرب
سحب صلاحيات رئيس أمن الدولة في السعودية عبدالعزيز الهويريني ووضعه تحت الإقامة الجبرية
كان عبدالعزيز الهويريني الرجل الأقرب ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف
تقارير

عبدالعزيز الهويريني .. رئيس أمن الدولة في السعودية تحت الإقامة الجبرية!

سُحبت جميع الصلاحيات منه

كتب سالم حنفي
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كشف حساب “العهد الجديد” أن السلطات السعودية سحبت جميع صلاحيات رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة عبدالعزيز الهويريني، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، على حد وصفه.

وقال حساب “العهد الجديد” الواسع الانتشار على “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”: “وضع رئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني تحت الإقامة الإجبارية في منزله. وسحب كافة الصلاحيات منه.”

وسبق أن كشف حساب العهد الجديد “خيانة” عبد العزيز الهويريني مدير المباحث السعودية الذي عينه الملك سلمان رئيسا لجهاز أمن الدولة بمرتبة وزير، لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، بعد ان كان الرجل الاقرب له على مدى سنوات طويلة.

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وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا فيها تفاصيل جديدة عن حول الإطاحة بـ”ابن نايف” :” قبيل الإنقلاب على بن نايف بأربعة أيام نقل الهويريني إلى الطوارئ بدعوى إصابته بجلطة قلبية. وبقي في المستشفى عدة أيام ومنعت عنه الزيارة”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “خرج الهويريني من المستشفى بعد الإنقلاب بعدة أيام ثم عين رئيسًا لجهاز أمن الدولة بمرتبة وزير. مع استمراره مديرًا عامًا للمباحث العامة”.

 

وأكد “العهد الجديد” على أن “القصة تعود إلى قبيل الإنقلاب. حينما عرض على الهويريني التخلي عن (خيانة) بن نايف. والوقوف بصف بن سلمان على أن يحصل على منصب رفيع فوافق مباشرة”.

سر صعود “الهويريني”

وعن سرّ صعود “الهويريني”، فقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2017 عقب إقالة ولي العهد محمد بن نايف بأنه قد فرِضَت الإقامة الجبرية على اللواء الهويريني. الذي عمل فترةً طويلةً كهمزة وصلٍ بين الأجهزة الأمنية السعودية والأميركية. وفقاً لشهادة المسؤولين السابقين والحاليين بالولايات المتحدة.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين حينها قولهم إنه بعد ذلك بأيام قَدَّمَ ضباط بالاستخبارات تقريراً للبيت الأبيض ذكروا فيه مخاوفهم بشأن تنحية محمد بن نايف واحتمالية إقصاء اللواء الهويريني. وإن مسؤولين أمنيين آخرين قد يعيقون مشاركة المعلومات الاستخباراتية. وهو ما كان نفاه بيان المملكة الذي أكد أن اللواء الهويريني لا يزال يضطلع بمهام منصبه، وأنه وكبار الضباط قد بايعوا محمد بن سلمان.

وصرَّح مسؤول أميركي بأن القلق إزاء ذلك كان بالغاً. حتى إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد أخبرت البيت الأبيض بأن إقالة كلا الرجلين قد تعيق مشاركة المعلومات مع السعودية.

لكن مسؤولاً سعودياً بارزاً قال في بيانٍ حينما سئِلَ عن اللواء الهويريني آنذاك. إن اللواء لا يزال في منصبه، وإنه قد بايع ولي العهد الجديد.

(المصدر: وطن – تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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