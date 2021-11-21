عمر كمال يهاجم صحيفة مصرية نسبت إليه هذا التصريح المثير للجدل!

هاجم مطرب المهرجات الشعبية عمر كمال، إحدى الصحف المصرية التي نسبت على لسانه تصريحات قام بنفيها.

عمر كمال: جريدة كدابة

وكانت صحيفة “صدى البلد”، قد نشرت خبراً مفاده أن عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات ويدعم قرارات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

وأعاد عمر كمال نشر الخبر، معقباً: ” جريدة كدابة وموقع كداب وكلامهم مش صح”.

وتابع مطرب المهرجانات: “مهاجمتش أصحابى خالص بالعكس، قولت أنا مع ان أى كلام خارج يتمنع أى مهرجان مش كويس فيه الفاظ يتمنع. وياريت نقنن المهرجانات”.

“قعدت 9 شهور في البيت”

واستطرد صاحب أغنية “بنت الجيران”: “انا غلطت في اول حياتى قلت جملة واتحاسبت عليها في اغنية بنت الجيران قعدت ٩ شهور ف البيت”.

اقرأ أيضا: رزان مغربي ترقص بفستان أحمر جريئ وتتعرض للشتم بسببه!”فيديو”

وزاد: “بعدها اتعلمت من غلطى .. قولت زى ما الراب ليه شعبة، نعمل للمهرجان شعبة بدال مفيش كلام خارج”.

وعاد عمر كمال ليؤكد: “لكن مهاجمتش حد .. اى حد بيغنى مهرجانات اخواتى وكلت معاهم عيش وملح وضافوا ليا .. ومن غيرهم مكنتش نجحت”.

وهو ما دفع صحيفة “صدى البلد” إلى حذف الخبر لاحقاً.

منع 19 مطرب من الغناء في مصر

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أعلنت عن منع 19 مطربا من الغناء في البلاد.

وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندي النقاب عن أسماء الممنوعين، وهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ”مسلم”.

ومن الأسماء الممنوعة أيضاً: أبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو”، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و”العصابة”، و”الزعيم”، وعلاء فيفتي، وفرقة “الكعب العالي”، ومجدي شطة، و”وزة”، و”شكل”، وعمرو حاحا.

المنع داخل مصر فقط

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع “يوتيوب”، نظرا لعدم سلطة النقابة عليه.

وأكد شاكر أن المطربين الصادر بحقهم القرار يمكنهم الغناء خارج مصر، لكنهم ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج.

اقرأ أيضا: سمية الخشاب تستعرض أنوثتها بفستان ذهبي جريء يكشف الكثير ووصلة رقص أجنبية!

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن بعض الممنوعين لا يجيدون القراءة والكتابة.

وشدد هاني شاكر على ضرورة تنبيه الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم.

(المصدر: وطن – فيسبوك)