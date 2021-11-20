عائشة القذافي تصدر بيان دعم لشقيقها سيف الاسلام
استعانت عائشة بكلمات والدها الراحل
الهدهد

من سلطنة عمان.. عائشة القذافي تصدر بيان دعم لشقيقها سيف الاسلام فماذا قالت!

كتب سالم حنفي
0

مستعينة بكلمات والدها، أصدرت عائشة القذافي نجلة الزعيم الليبي معمر القذافي من مكان إقامتها في سلطنة عمان بيانا أعلنت فيه عن دعمها لترشح أخيها سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية. المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

“آن الأوان أن ينجلي ليل الذل”

وقالت نجلة “القذافي” في بيانها الذي نشره موقع “الجماهيرية”: “‏إلى أبناء وطني الغالي. إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال. إلى من أوصى بكن والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن. فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجددا”.

كما وتابعت قائلة: “لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات. لأنه لا ثابت فيها إلا الوطن”.

اقرأ أيضا: “أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

وأردفت بالقول: “لقد دقت ساعة الحقيقة. صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي. سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة، في العسرة واليسرة”.

عائشة القذافي: ليبيا خيار شقيقي الوحيد

وأضافت ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي: “سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه. فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف. فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده”.

وتابعت: “كانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا. ولكنها كانت ولا زالت وستبقى خياره الوحيد”.

وكان سيف الإسلام القذافي، قد قدم أوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة شخصيا بمقر المفوضية في مدينة سبها جنوب ليبيا.

كما ودعا سيف الإسلام المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب، كافة الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية. من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

اقرأ أيضا: هل تقف الإمارات وراء ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا؟

وجاء ذلك في بيان أصدره نجل القذافي، وحث فيه المواطنين كافة على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية. مؤكدا أنه لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدونها.

وكانت صفية فرقاش، الزوجة الثانية للقذافي. قد هربت مع ابنتها عائشة ومحمد ابن القذافي من زوجته الأولى، فتحية خالد، من العاصمة طرابلس عام 2011 إلى الجزائر، التي منحتهم اللجوء “لأسباب إنسانية” قبل أن ينتقلوا إلى سلطنة عُمان ويستقروا فيها.

(المصدر: قناة الجماهيرية – تحرير وطن)

 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل ستؤدي الانتخابات الليبية إلى إستقرار الأوضاع أم إلى فوضى؟!

الهدهد

“أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد…

الهدهد

“الجارديان”: تركيا ستقاوم ترشح سيف الإسلام القذافي والسعودية ستدعمه بهذه…

الهدهد

على خطى والده.. شاهد: سيف الإسلام القذافي يحرف القرآن الكريم في أول ظهور علني له

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More