رزان مغربي ترقص بفستان أحمر جريئ وتتعرض للشتم بسببه!”فيديو”

أثارت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، جدلاً واسعاً بأدائها وصلة رقص بفستان مثير في إحدى المناسبات.

انفجار

ونشرت رزان مغربي فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلاله بفستان أحمر عاري الصدر.

وكانت رزان ترقص على أنغام أغنية تركية بطريقة جريئة، معقبة: “كان انفجار في أزياء جلام، في إيجبت مول مع النجمة كارول سماحة. وأيقونة عالم الأزياء فريدة تمراز”.

لكن إطلالة رزان استفزت متابعيها الذين وصفوها بـ”الوقحة” بسبب جرأتها.

(لا تدع الشمس تغرب علي)

وقبل أسابيع، ودعت الإعلامية اللبنانية الصيف بصورة جريئة لها أثناء تواجدها في أحد الرحلات البحرية.

ونشرت رزان صورتها التي ظهرت بها مرتدية بكيني بنقشة النمر، ووضعت منديلاً مشابهاً باللونين الأبيض والأسود.

اقرأ أيضا: هيفاء وهبي بملابس شفافة لتختار الرجل الأوسم في لبنان!

وعلقت رزان على الصورة: (لا تدع الشمس تغرب علي).

وتعرضت الإعلامية لهجوم من متابعيها بسبب جرأتها في ملابسها واستمرارها في نشر صورها بالبكيني، وهو ما يروه أمراً مبتذلاً خاصة أنها إعلامية معروفة.

رزان مغربي بعيون فرعونية

وقبلها بأيام، خضعت رزان لجلسة تصوير بإطلالة فرعونية غريبة. ارتدت خلالها فستاناً قصيراً عاري الصدر، وبألوان صيفية مبهجة.

وقالت رزان مغربي عن إطلالتها خلال برنامج «the insider»: ( أنا أؤمن أن كل شئ بسيط هو الحلو حتى لو بتخلى عن الحذاء وبكون دونه. ونحن في أي مكان لازم نبعث رسالة البساطة والطبيعية).

كما وجهت رزان حينها الشكر إلى خبير التجميل المصري علاء التونسي، لافتة إلى أنه وراء فكرة تزيين عيونها بمكياج فرعوني.

وقالت الإعلامية اللبنانية: (من أجمل الميكآب أرتست في العالم العربي واستوحينا منه الإيلاينر الفرعوني القديم).

رزان مغربي في احتفال Enigma

وقبل أشهر، أثارت رزان جدلاً واسعاً بإطلالتها الجريئة في احتفال بأحد فنادق القاهرة في مصر.

وارتدت رزان مغربي خلال حضورها الاحتفال السنوي لمجلة Enigma كروب توب مع اسكيرت بالشراشيب الميتاليك باللون الأسود.

وتميزت أزياءها بأنها بدون أكمام، ومكشوف عند منطقة الصدر، ويوجد فتحة ساق جريئة.

ونشرت رزان الصور وعلقت: (تم التحقق، غطاء مرصع بالألغاز مرصع بالنجوم وبراق، شكر خاص لمجلة إنيجما).

اقرأ أيضا: “تصغره بـ41 عاماً”.. هل ارتبط عمرو دياب بالحسناء اللبنانية تيارا واهب؟

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تقف أمام أحد الأغلفة التي صممتها بنفسها.

وعلقت: (من اجمل الاغلفة اللي عملتها في حياتي. اتصور في لندن و كسر الدنيا و كنت جدآ سعيدة انه تم اختياره من ضمن اغلفة مجلة eniGma الناجحة).

(المصدر: وطن+انستجرام)