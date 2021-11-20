السلطان هيثم في قطر .. دلائل ورسائل اختيار الدوحة ثانياً بعد الرياض

أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان اليوم، السبت، أن السلطان هيثم بن طارق سيشرع في زيارة رسمية لدولة قطر يوم، الاثنين، المقبل على رأس وفد عماني رفيع المستوى يضم أهم قادة السلطنة.

ووفق ما ذكره البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الوطيدة المتميزة بين سلطنة عمان ودولة قطر. وتوثيقًا للروابط الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على حرص قيادتيهما على الارتقاء بها لآفاق أكثر رحابة في مختلف المستويات.

#عاجل بعونِ الله تعالى وتوفيقه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / يتوجّه بعد غدٍ / الاثنين / إلى دولة قطر الشقيقة. #العمانية pic.twitter.com/RaRLwU0oNE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 20, 2021

كما لفت البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة وجهت إلى السُّلطان هيثم بن طارق، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر.

🔴 #عاجل | بعونِ الله تعالى وتوفيقه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / يتوجّه بعد غدٍ / الاثنين / إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة /دولة/ تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه صاحبِ السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر. /يتبع — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) November 20, 2021

بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني حول زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

– حفظه الله ورعاه – إلى دولة قطر https://t.co/flfx41gO4U#مركز_الأخبار pic.twitter.com/eefwr3jXlJ — مركز الأخبار (@omantvnews) November 20, 2021

وقوبل إعلان الزيارة باحتفاء واسع من قبل النشطاء والشخصيات العامة في قطر.

مرحبا بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في دولة #قطر pic.twitter.com/5MSsOCUjfw — عبدالله الوذين (@abqatar) November 20, 2021

ورحب العديد من القطريين بالسلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني قطر. متمنين أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية جديدة تخدم الدوحة وعمان على حد سواء.

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وقال الكاتب القطري البارز جابر الحرمي: “السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يزور الدوحة بعد غد الأثنين، تلبية لدعوة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.”

السلطان #هيثم_بن_طارق سلطان #عمان الشقيقة يزور #الدوحة بعد غد الأثنين تلبية لدعوة من أخيه الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني أمير دولة #قطر ..

العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات تتصدر القمة القطرية العمانية ..#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/OmDsQYXv8x — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 20, 2021

وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي:”العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات تتصدر القمة القطرية العمانية.”

فيما دون حمد بن فهد آل ثاني:”مرحبا بضيف سمو الأمير وكُل شعب #قطر الكبير جلالة السلطان هيثم سُلطان عمان.”

مرحبا بضيف سمو الأمير وكُل شعب #قطر الكبير جلالة السلطان هيثم سُلطان #عُمان 🇴🇲#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/QRQux9ggcz — حمد بن فهد آل ثاني (@1968hamad) November 20, 2021

زيارة تحمل عدة رسائل

هذا ورأى محللون أن استجابة السلطان هيثم، لدعوة الأمير تميم بن حمد، لزيارة قطر تحمل عدة رسائل.

ومن أهم الرسائل، التقارب الكبير بين الدولتين وحرص القيادة القطرية والعمانية على توطيد هذه العلاقة بما يخدم مصالح الشعبين العماني والقطري.

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كذلك فإن هذه الزيارة تأكيد على الدعم العماني القطر، الذي ظهر جليا خلال الأزمة الماضية ورفض السلطنة للحصار الجائر الذي تعرضت له الدوحة.

واختيار قطر وجهته الثانية خليجيا بعد زيارته للسعودية بدعوة من الملك سلمان، يدلل على توافق الرؤى السياسية بين السلطان هيثم والأمير تميم، وفق نشطاء.

سلطاننا #هيثم_بن_طارق سيزور #قطر الشقيقة في زيارة (دولة ) اعلى انواع الزيارات الرسمية في ثانية زيارة له الي خارج #عُمان بعد زيارة (دولة) كذلك الي المملكة العربية السعودية

حفظ الله #السلطان_هيثم_بن_طارق في حلة وترحاله

خليجنا واحد وشعبنا واحد pic.twitter.com/Svy2cVniyv — منى البلوشي🇴🇲 (@MunaAlbalushi21) November 20, 2021

وستتناول هذه الزيارة ـ وفق وكالة الأنباء العمانية ـ أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقًا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما.

بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني حول زيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

– حفظه الله ورعاه – إلى دولة قطر https://t.co/flfx41gO4U#مركز_الأخبار pic.twitter.com/eefwr3jXlJ — مركز الأخبار (@omantvnews) November 20, 2021

ووصولًا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء، والرّخاء، والاستقرار في الحاضر والمستقبل.

مرافقو السطان هيثم في زيارة قطر

ويرافق السُّلطان العماني خلال زيارته وفد رسميّ رفيع المستوى يضـم كـلا مـن:

شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفــاع.

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المـكـتـب السّلطاني.

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية.

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية.

وعبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.

الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعويـن وزير العمل.

نجيب بن يحيى البلوشـي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.

وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.