في الميكروويف .. سيدة تحرق أكثر من 3 آلاف دولار لتعقيمها من كورونا!

في محاولة لتعقيمها من فيروس كورونا، أحرقت سيدة من القدس تبلغ من العمر 74 عامًا قامت عن طريق الخطأ بإحراق 10000 شيكل (حوالي 3230 دولار أمريكي)، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة.

وقالت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إنها جمعت الأوراق النقدية، وأثناء ارتدائها قفازات، وضعتها في وعاء به مادة مبيّضة ودخلتها في الميكروويف، في محاولة منها لتعقيمها من كورونا. نتيجة لذلك، تم إشعال النيران فيها.

بينما أبلغت المرأة “بنك إسرائيل” بالحادثة.

واعتذرت المسنة قائلة إنها تنوي استبدال الأموال لكنها أشارت إلى أن وضعها المالي جعل هذا الأمر صعبًا.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن بنك إسرائيل قرر بعد التحقيق سداد المبلغ بالكامل.

ومن الممكن نظريًا نقل COVID-19 من خلال المال.

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وغالبًا ما يتم تداول النقد، ونتيجة لذلك، من السهل جدًا تغطيتها بالجراثيم طوال الوقت.

بالعودة إلى فبراير 2020 ، خلال الأشهر الأولى للوباء ، بدأت البنوك الصينية في تطهير النقود قبل إعطائها للجمهور ، وفقًا لقناة CNBC.

ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يصاب المرء بـ COVID-19 نقدًا ، كما هو مذكور في دراسة أكاديمية.