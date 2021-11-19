لتعقيمها من فيروس كورونا .. سيدة اسرائيلية تحرق اكثر من 3 الاف دولار
وضعت السيدة الأموال في ميكروويف حتى احترقت
حياتنا

في الميكروويف .. سيدة تحرق أكثر من 3 آلاف دولار لتعقيمها من كورونا!

"بنك إسرائيل قرر بعد التحقيق سداد المبلغ بالكامل"

كتب سالم حنفي
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في محاولة لتعقيمها من فيروس كورونا، أحرقت سيدة من القدس تبلغ من العمر 74 عامًا قامت عن طريق الخطأ بإحراق 10000 شيكل (حوالي 3230 دولار أمريكي)، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة.

وقالت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إنها جمعت الأوراق النقدية، وأثناء ارتدائها قفازات، وضعتها في وعاء به مادة مبيّضة ودخلتها في الميكروويف، في محاولة منها لتعقيمها من كورونا. نتيجة لذلك، تم إشعال النيران فيها.

بينما أبلغت المرأة “بنك إسرائيل” بالحادثة.

واعتذرت المسنة قائلة إنها تنوي استبدال الأموال لكنها أشارت إلى أن وضعها المالي جعل هذا الأمر صعبًا.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن بنك إسرائيل قرر بعد التحقيق سداد المبلغ بالكامل.

ومن الممكن نظريًا نقل COVID-19 من خلال المال.

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وغالبًا ما يتم تداول النقد، ونتيجة لذلك، من السهل جدًا تغطيتها بالجراثيم طوال الوقت.

بالعودة إلى فبراير 2020 ، خلال الأشهر الأولى للوباء ، بدأت البنوك الصينية في تطهير النقود قبل إعطائها للجمهور ، وفقًا لقناة CNBC.

ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يصاب المرء بـ COVID-19 نقدًا ، كما هو مذكور في دراسة أكاديمية.

(المصدر: وسائل إعلام اسرائيلية)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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