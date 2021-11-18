” حافي القدمين”.. شاهد تقديم برشلونة للبرازيلي ألفيس داخل “الكامب نو”

قدم نادي برشلونة الإسباني النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس 38 عامًا، أمام جماهيره بعد العودة. مجددًا إلى قلعة ملعب ” الكامب نو” الذي غاب عنها لسنوات طويلة.

برشلونة وألفيس

وقد دخل البرازيلي ألفيس أرضية ملعب الكامب نو حافي القدمين وهو يبتسم، كما ولوح لجماهيره الذين هتفوا باسمه، قبل أن يقوم بتوقيع عقده مع رئيس برشلونة خوان لابورتا داخل أرضية الملعب.

This is where the fun begins@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/xZstBITOTv — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

وقال اللاعب ألفيس أمام جماهير برشلونة الحاضرة داخل مدرجات.ملعب الكامب نو، قائلاً: ” أعود إلى برشلونة من أجل القتال الحصول على مكانة في الفريق ولا وقت للراحة”.

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وأضاف ألفيس، شيء واحد لم يتغير، وهو الرغبة. في مواصلة القتال، كما أن لدي شعر أقل في رأسي الآن ولكن الرغبة لا زالت نفسها”.

وأردف، ” أعرف من هو هذا النادي، ولست هنا للراحة والاستمتاع بالحياة في برشلونة، أنا هنا من القتال من أجل الحصول على مكاني، فقد أصررت على العودة والمساعدة، وفي النهاية تلقيت مكالمة من تشافي يقول فيها. إنه سيعتمد عليّ إذا أردت المجيء، وباقي الأمور كانت سهلة”.

ألفيس ومسيرته الكروية

كما وحقق ألفيس العديد من الألقاب خلال فترته السابقة مع فريق البلوغرانا .في الفترة ما بين 2008-2016، كان من أبرزها الفوز بست ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة أخرى في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية الأخرى.

ورحل ألفيس عن فريق برشلونة مع نهاية موسم عام 2016، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي لموسم وحيد، لينتقل بعدها إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم الانتقال إلى نادي سالو باولو البرازيلي في عام 2019، ليفسخ عقده في شهر سبتمبر الماضي بعد خلافات مالية.

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وسجل ألفيس خلال مسيرته الكروية الاحترافية في رياضة كرة القدم 52 هدفًا، خلال مشاركته في 740 مباراة، إلى جانب تحطيمه الرقم القياسي لنجم منتخب مصر حسام حسن كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب مع منتخب بلاده البرازيل، حيث وصلت عدد ألقابه إلى 46 لقبًا.

The best of what @DaniAlvesD2 had to say in his welcome back press conference: pic.twitter.com/CwH6jUfxUN — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 18, 2021

العودة إلى برشلونة

وعاد ألفيس إلى نادي برشلونة الإسباني بصفقة انتقال حر بالمجان، بعد مغادرته نادي ساو باولو البرازيلي .بعد فسخ تعاقده معه في شهر سبتمبر الماضي، حيث سيتقاضى أدنى راتب في صفوف فريق برشلونة، كما أنه سيكون متاحاً للعب مطلع شهر يناير المقبل، حيث يستمر عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع من جدول الترتيب. برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)