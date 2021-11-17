صحيفة إسبانية والكشف عن قيمة ثروة ميسي
صحيفة إسبانية والكشف عن قيمة ثروة ميسي
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صحيفة تكشف عن قيمة الثروة الطائلة للبرغوث ميسي

كتب فارس أبو شيحة
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كشفت صحيفة إسبانية عن قيمة الثروة المالية للنجم الأرجنتيني. ليونيل ميسي 34 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي التي جمعها أثناء تواجده مع نادي برشلونة والنادي الباريسي الحالي.

ثروة ليونيل ميسي

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن صافي ثروة ميسي تبلغ حولي 600 مليون دولار، وقد جمع معظمها حينما لعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني السابق، كما وحصل البرغوث الأرجنتيني 150 مليون دولار. في صفقة انتقاله إلى صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان قبل خصم الضرائب.

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وأضافت الصحيفة، ” يضاف إلى راتب ليونيل ميسي ما يتقاضاه مقابل المشاركة في ترويج الإعلانات التجارية والحملات التسويقية، ليصل إلى نحو 40 مليون دولار سنويًا”.

وبينت، أن ميسي يحصد المبالغ الطائلة من وراء بيع القمصان. التي تحمل اسمه، وكذلك من شركات الألعاب الإلكترونية التي تضيف اللاعب وغيرها العديد من المجالات التي تكسبه الأموال الكثيرة.

ميسي والاستثمار في العقارات

كما ويستثمر ميسي أمواله في مجال العقارات، حيث أنه يمتلك ثلاثة منازل فاخرة أحدها في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي اشتراه الأرجنتيني بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وأفادت تقارير إسبانية في وقت سابق .عن عرض المنزل للبيع، إلى جانب شرائه منزل أخر في ذات المدينة عام 2011 والمقدر ثمنه ب7 ملايين دولار.

ويمتلك منزل ثالث في منطقة بيدرالبيس بمدينة برشلونة الإسبانية، مقابل مبلغ يقدر. بقيمة 2 مليون دولار، حيث أجرى عليه العديد من التعديلات والأعمال الجديدة، ليصل قيمته إلى 8 ملايين دولار.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة، كما ويليه لنس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق نيس برصيد 23 نقطة، متساويًا .بذلك مع فريق أولمبيك مارسيليا بنفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع، وآتى فريق رين في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة برصيد 22 نقطة.

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كما في المركز السادس جاء فريق مونبلييه برصيد 19 نقطة، متساويًا مع فريق أولمبيك ليون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السابع من جدول الترتيب، وجاء على الترتيب فريق ستراسبورغ وأنجيه ونانت برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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