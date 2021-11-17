ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع في تركيا وما وصفوه عن حالتها صادم!

تعرضت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، لحادث سير مروع في تركيا، وذلك أثناء توجهها من الفندق الذي تقيم إلى موقع التصوير. حيث تشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه على شاشة MBC السعودية.

وبحسب الانباء المتداولة، فقد وصفت حالة الفنانة بـ”الخطيرة”.

حالة خطيرة

وقال الإعلامي اللبناني إيلي مرعب في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”. مرفقا بها مقطع فيديو يظهر سيارة الفنانة المتحطمة على إحدى الطرق العامة في تركيا: “الإعلامية والممثلة ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع في تركيا.

وأضاف: “الأضرار الجسدية كبيرة وتم نقلها وبوب مكرزل مدرب التمثيل الذي كان يرافقها الى المستشفى”.

وتابع: “خاصة أنها تعاني من أكثر من كسر في الفخد وكسر صغير في الوجه. الله يقومكم بالسلامة”.

الإعلامية والممثلة #ريتا_حرب تتعرض لحادث سير مروع في #تركيا ، الاضرار الجسدية كبيرة وتم نقلها وبوب مكرزل مدرب التمثيل الذي كان يرافقها الى المستشفى خاصة انها تعاني من اكثر من كسر في الفخد وكسر صغير في الوجه 💔 الله يقومكم بالسلامة 🙏🏻 @Rita_Harb

المصدر @ETbilArabi pic.twitter.com/hH4x9APakH — Elie Merheb | ايلي مرعب  (@_ElieMerheb) November 17, 2021

السائق فقد السيطرة

من جانبه، كشف الصحفي سعد حريري، تفاصيل أخرى عن الحادث، موضحا أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها مما تسبب في الحادث.

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وقال أن المصابين في الحادث ثلاثة، هم السائق، والنجمة ريتا حرب، ومدرب التمثيل بوب مكرزل، معربا تمنياته لهم بالسلامة.

تعرّضت الإعلامية والممثّلة #ريتا_حرب لحادث سير مروّع في "سيليفري" في تركيا حيث تصوّر مسلسلاً درامياً هناك، وكان سائق السيارة التي تقلّها قد فقد السيطرة عليها ممّا أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة وهم: السائق، وريتا حرب ومدرّب التمثيل بوب مكرزل. الف سلامة @Rita_Harb pic.twitter.com/vkGHAehGNH — S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد حريري (@saidhariri) November 17, 2021

وأحدثت الواقعة صدمة بين جمهور الفنانة، وسط دعوات وأمنيات بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى حياتها الطبيعية.

“عروس بيروت”

وفي هذا السياق، قالت الصحفية ومعدة البرامج اللبنانية “رنا اسطيح” في تدوينة لها:”يا رب بالسلامة ويكونوا بخير”.

يا رب بالسلامة ويكونوا بخير 🙏🙏

الاعلامية والممثلة #ريتا_حرب ومدرّب التمثيل #بوب_مكرزل يتعرّضان لحادث سير قوي في تركيا. https://t.co/bJa2hrSAE5 — Rana Astih (@Ranaastih) November 17, 2021

وكانت النجمة اللبنانية ريتا حرب، قد شاركت مؤخرا بالجزء الثاني لمسلسل “عروس بيروت”. وهو بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، رفيق أحمد، جو طراد، مرام علي، أيمن عبد السلام، جاد أبو علي، لينا حوارنة، نور علي، فارس ياغي، وغيرهم.

وكان فريق عمل مسلسل ”عروس بيروت“ قد بدأ في شهر سبتمبر تصوير الجزء الثالث من العمل الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزأين الأول والثاني.

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ذلك بعد أن انتهت التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث من المسلسل الذي كتبته رغدة الشعراوي. بعد اعتذار الممثل طارق سويد عن كتابته بسبب انشغاله بأعمال أخرى.

وجوه جديدة

وقد انضم إلى الجزء الثالث من المسلسل كل من الممثلين كارمن لبس. التي ستجسد شخصية العمة التي ستفضح كل الأمور وتلعب دورا بإيجاد الحلول. وكذلك الفنان خالد القيش والإعلامية اللبنانية نوال بري.

في حين غاب عن الجزء الثالث، عدد من الشخصيات أبرزها سيرين (ريتا حرب)، المحامي عماد (سامي أبو حمدان)، جاد (جاد أبو علي)، عبير (جينيفر عازار)، كريستين شويري التي جسدت شخصية الطبيبة النفسية.

(المصدر: وطن +تويتر)