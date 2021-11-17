التفاصيل الكاملة لاعتقال الفنان السوري عمر سليمان في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات التركية اعتقلت الفنان السوري الشعبي عمر سليمان، في ولاية أورفة التركية صباح اليوم، الأربعاء.

وقالت صحيفة “hurriyet” التركية وفق ما رصدت (وطن) إنه تم اعتقال عمر سليمان، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وهي منظمة “بي كاكا” الإرهابية، وجاء ذلك في عملية نظمتها قوات الدرك في شانلي أورفا.

وألقت فرق قيادة الدرك في الولاية القبض على الفنان السوري، الذي صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “الانتماء إلى منظمة PKK / YPG الإرهابية” . في عملية نفذتها في وسط مدينة شانلي أورفا.

ووفق الصحيفة فقد تم اقتياد الفنان السوري، إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات والتحقيق معه.

نجل عمر سليمان يؤكد

من جانبه قال نجل الفنان السوري عمر سليمان، إنه جرى اعتقال والده صباح اليوم من منزله في ولاية أورفة التركية واقتياده للتحقيق.

كما أضاف محمد سليمان نجل عمر سليمان، أنه قد تكون هناك “تقارير كيدية رفعت ضد والده للسلطات التركية”.

ويشار إلى أن الفنان السوري المولود في رأس العين، مطرب سوري له شعبية كبيرة.

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كما ويغني الأغاني السورية والعراقية باللغتين العربية والكردية أثناء المناسبات والأعراس.

واعتلى “سليمان” المسرح في حفل جائزة نوبل للسلام الذي أقيم في أوسلو ، عاصمة النرويج ، في نوفمبر 2013.

بينما استقر سليمان في منطقة “أقجة قلعة” في ولاية أورفة التركية مع اندلاع الحرب في سوريا.