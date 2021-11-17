اعتقال الفنان عمر سليمان في تركيا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية
نجل الفنان عمر سليمان اكد اعتقال والده في تركيا
الهدهد

التفاصيل الكاملة لاعتقال الفنان السوري عمر سليمان في تركيا

"بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية"

كتب باسل النجار
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات التركية اعتقلت الفنان السوري الشعبي عمر سليمان، في ولاية أورفة التركية صباح اليوم، الأربعاء.

وقالت صحيفة “hurriyet” التركية وفق ما رصدت (وطن) إنه تم اعتقال عمر سليمان، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وهي منظمة “بي كاكا” الإرهابية، وجاء ذلك في عملية نظمتها قوات الدرك في شانلي أورفا.

وألقت فرق قيادة الدرك في الولاية القبض على الفنان السوري، الذي صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “الانتماء إلى منظمة PKK / YPG الإرهابية” . في عملية نفذتها في وسط مدينة شانلي أورفا.

ووفق الصحيفة فقد تم اقتياد الفنان السوري، إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات والتحقيق معه.

نجل عمر سليمان يؤكد

من جانبه قال نجل الفنان السوري عمر سليمان، إنه جرى اعتقال والده صباح اليوم من منزله في ولاية أورفة التركية واقتياده للتحقيق.

كما أضاف محمد سليمان نجل عمر سليمان، أنه قد تكون هناك “تقارير كيدية رفعت ضد والده للسلطات التركية”.

ويشار إلى أن الفنان السوري المولود في رأس العين، مطرب سوري له شعبية كبيرة.

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كما ويغني الأغاني السورية والعراقية باللغتين العربية والكردية أثناء المناسبات والأعراس.

واعتلى “سليمان” المسرح في حفل جائزة نوبل للسلام الذي أقيم في أوسلو ، عاصمة النرويج ، في نوفمبر 2013.

بينما استقر سليمان في منطقة “أقجة قلعة” في ولاية أورفة التركية مع اندلاع الحرب في سوريا.

(المصدر: وطن +hurriyet)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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