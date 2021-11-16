مودل شمس العراقية تبكي بعد تشوه جسدها بسببت “العين والحسد”!

كشف مودل شمس العراقية عن وجود كدمات غريبة في جسدها، تُشبه الحروق بسبب الحسد على حد تعبيرها.

“خايفة أتشوه”

ونشرت شمس فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، استعرضت خلاله ما تعرض له جسدها من ظهور بُقع وكدمات على يديها وساقيها.

وقالت: “الكدمات والرضوض قاعدة تطلع، على قد ما أنا متأذية قاعدة أبكي”.

وتابعت شمس: “خايفة أتشوه، وهي حاجة من اثتين، يا أنا محسودة ومعيونة وهو الأرجح، يا إما جسمي حساس ومايتحمل”.

مودل شمس العراقية تخلع بيجامتها!

وسبق أن أثارت مودل شمس ضجة كبيرة بين الناشطين، بعد فيديو وصفوه بالمقزز، استعرضت خلاله بياض إبطها.

وظهرت شمس بفيديو في حينها، وهي ترد على متابعة سألتها عن سر بياض إبطها، وما إذا كان سببه لجوءها إلى الفوتوشوب، أو استخدام المكياج.

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وما كان من المودل العراقية إلا أن قامت بخلع جزء من البيجامة التي كانت ترتديها.

وأمسكت شمس بمنديل مبلل وقامت بمسح إبطها أمام الكاميرا.

وقالت: (يعني حيل مسحت ومافي ولاشي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معقول انتي تحطي ميك أب لأباطك؟).

تصرف مقزز

وأثار تصرف المودل العراقية ضجة واسعة ما بين من رأى أن تصرفها غير حضاري، وآخرون رأوا أنه خادش للحياء عدا عن أنه مقزز.

وجاء في التعليقات حينها: (مفروض يقطعو النت علي وطن العربي بحد بينهبلو كلهم).

واعتبر آخر أن ما فعلته لا يثبت أن إبطها أبيض، وقال: (الفلتر يصفي اكثر من الميك أب).

وعبرت أخرى عن صدمتها قائلة: (ياربي وين صرنا؟ شو هالسخافة وشو المصخرة الي وصلنا الها مع صدمتي والله).

شمس وصالح الجسمي

وفي سياق آخر، ظهرت مودل شمس العام الماضي في فيديو مثير للجدل للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

وظهر الجسمي ومودل شمس بالفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها وهما يتعاتبان بعد فصل كبير من المشاكل بينهما.

فتقول شمس للجسمي: “شفيك تدور مشاكل معاي؟”، فيرد عليها قائلاً: “إنتي ماتعقلين؟ شنو فيك؟”.

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وتقوم مودل شمس بسؤاله عن سبب هجومه المُستمر عليها، فيُجيب الجسمي أن السبب ملابسها في البحر.

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لترد شمس: “لابسة نفس حق المحجبين، أشوف غيري يطلع بمايوه وماسويت شي”، فيجيب: “والله سويت، اقضوا حوائجكم بالكتمان”.

ثم يتوعد الجسمي بمفاجأة في الأيام القادمة مؤكداً لشمس: “هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

(المصدر: وطن)