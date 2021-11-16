مفاجأة .. طحنون بن زايد يتوجه إلى إيران وقرقاش يغرّد

كشف موقع “أمواج ميديا” أنّ مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد من المقرر أن يسافر إلى إيران في زيارة نادرة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع في أبوظبي قوله إنّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الإمارات “اتخذت خطوات لتهدئة التوترات [مع إيران] حيث لا مصلحة لنا في المواجهة”.

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وتأتي زيارة مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المرتقبة في سياق عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين الزائرين في الأسابيع الأخيرة. حيث تستعد طهران وواشنطن لاستئناف المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا في وقت لاحق من هذا الشهر .

(المصدر: ترجمة وطن عن amwaj.media)