طرق تنظيف الثلاجة والحفاظ على نظافتها

قد تكون ثلاجتك أهم جهاز في المطبخ. ومن المؤكد أن لها وظيفة أساسية تتمثل في الحفاظ على الطعام حتى تتناوله طازجًا وخاليًا من البكتيريا.

لذا تابع قراءة هذا التقرير لمعرفة الطرق الصحيحة لتنظيف الثلاجة والحفاظ على نظافتها.

كيف تنظف ثلاجتك؟

أولاً: قم بإفراغ الثلاجة والتخلص من الأطعمة الفاسدة أو ذات الرائحة الكريهة أو منتهية الصلاحية. ثم استعن بمبرد جاهز لحفظ الأطعمة سريعة التلف (مثل الحليب أو الأسماك النيئة) و ضع الباقي على طاولة المطبخ.

ثانيا: إخراج الأرفف والأدراج من الثلاجة مع وضعها جانبًا بعناية أثناء تحضير حوض مليء بالماء والصابون. وضع فيه الأرفف والأدراج وترقب حتى تكتسب درجة الحرارة المنزلية ولا يتسبب الماء الدافئ في تشققها.

ثالثاً: امسح الثلاجة من الداخل بمحلول غير سام وآمن للطعام. يتكون من صابون الأطباق المعتدل والماء باستخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة أو وسادة تنظيف.

ولإزالة البقع الصعبة أو الروائح الكريهة، افرك بمعجون مصنوع من صودا الخبز والماء.

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وبفرشاة أسنان قديمة أو سكين زبدة ملفوفة بخرقة، قم بإزالة الفتات من سدادة الباب المطاطي.

رابعاً: بمجرد أن يصبح داخل الثلاجة نظيفا، أغلق الباب حتى تسترجع الثلاجة برودتها وقم بغسل المكونات القابلة للإزالة في الحوض.

أثناء ذلك، قم بتنظيف المجمد سريعًا عن طريق إزالة كل العناصر غير مرغوب فيها.

ثم امسح السطح الخارجي للثلاجة بقطعة إسفنجية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة باستخدام محلول من صابون الأطباق المعتدل والماء.

إذا كانت ثلاجتك من الفولاذ المقاوم للصدأ، فاستخدم منتج تنظيف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ .وامسح من أعلى لأسفل وفي كافة الاتجاهات.

خامساً: أعد المكونات القابلة للإزالة إلى مكانها وقم بتخزين ما تريد تخزينه في ثلاجتك.

أثناء ذلك، أمسح أي فتات أو قطرات أو بقايا لزجة موجودة على العناصر المخزنة قبل إعادتها إلى مكانها الصحيح.

كيف تنظف الثلاجة بالخل ؟

إن محلول 50-50 من الخل الأبيض العادي مع الماء يمثل مادة فعالة لتنظيف الثلاجة.

فكر في الاحتفاظ بزجاجة بخاخ صغيرة من هذا المكون في الثلاجة تستعملها يوميا لتنظيف البقع بسرعة وسهولة.

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كيف تحافظ على نظافة ثلاجتك؟

– تعود على التنظيف السريع للثلاجة قبل تحميلها بمواد غذائية جديدة وتخلص من الطعام القديم وامسح الفتات أو الانسكابات حتى تصبح الثلاجة نظيفة وجاهزة للمواد الطازجة.

– قم بوضع غطاء بلاستيكي لاصق أسفل الرفوف يمكن من منع الانسكابات المائية ويقع استبداله عند الضرورة.

(المصدر: وطن +ريدرز دايجست)