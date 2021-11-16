أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية

كشفت أوراق باندورا، وهي مجموعة من السجلات السرية التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الملاك الحقيقيين لكوكبة من الشركات الأقل شهرة في دولة الإمارات هم مجموعة من اللاعبين المشبوهين في العالم الخارجي.

وبينت أوراق باندورا أنّ من بين هؤلاء رجل أعمال بلجيكي، متهم بالتربح من تهريب “ذهب الصراع” الذي انتزع من المناطق التي مزقتها أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إضافة إلى قطب الإنترنت من كيبيك، أدين في الولايات المتحدة بغسل الأموال، وقالت السلطات إنه حول 250 مليون دولار للمحتالين والمتاجرين بالمواد الإباحية للأطفال والمجرمين الآخرين.

وكذا زعيم الجريمة البالغ من العمر 26 عامًا الذي قام موقعه على شبكة الإنترنت بالترويج للبنادق وسرقة المعلومات المالية والوثائق المزيفة والمواد الكيميائية السامة وكميات ضخمة من المخدرات غير المشروعة. بما في ذلك الهيروين والفنتانيل المرتبط بالوفيات بجرعات زائدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تلقي قصة الشركات الخارجية التي تم إنشاؤها داخل الجيب المؤسسي في دبي ضوءًا جديدًا على صعود دبي كواحدة من العواصم المالية في العالم – وعلى دور الإمارات العربية المتحدة كحلقة وصل لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

الإمارات العربية المتحدة هي موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية.وفق أوراق باندورا

يقدم لشركات وهمية تخفي هويات مالكيها الحقيقيين؛ العشرات من مناطق التجارة الحرة الداخلية التي توفر المزيد من الظلال لهم للاختباء فيها؛ ونظام تنظيمي معروف بما يسميه دعاة مكافحة الفساد “نهج عدم طرح الأسئلة وعدم رؤية الشر” للتعامل مع الأموال المرتبطة بتهريب الذهب والاتجار بالأسلحة والجرائم الأخرى.

قال جراهام بارو، خبير غسيل الأموال والمضيف المشارك لبودكاست The Dark Money Files: “توفر الإمارات السرية والتعقيد والتحكم”.

أفراد العائلات المالكة يشتركون في كل نشاط تجاري

يشترك أفراد العائلات المالكة الست التي تحكم الإمارات السبع في كل نشاط تجاري تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة. كملاك لأبراج مكاتب وممتلكات أخرى. كمالكين لشركات كبرى. وكشركاء صامتين يأخذون نصيبًا من الأرباح.

ويقرر حكام الإمارات من سيعمل كمنظمين يشرفون على الأعمال التي قد يستفيدون منها هم وعائلاتهم.

شيوخ البحار

تشتمل أكثر من 11.9 مليون ملف في أوراق Pandora على حوالي 190 ألف ملف سري من SFM Corporate Services، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة وصفت نفسها بأنها “المزود الأول في العالم لتكوين الشركات الخارجية”.

SFM هي واحدة من آلاف الشركات في الإمارات التي تساعد العملاء على دمج الشركات. بما في ذلك الشركات التي يصعب تتبعها للأشخاص الذين يعيشون ويعملون خارج الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل مقدمو تأسيس الشركات هؤلاء جزءًا من شبكة عالمية من المحامين والمحاسبين وغيرهم من العاملين الذين يجعلون النظام المالي الخارجي ممكنًا.

حددت مراجعة الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، مالكي ما لا يقل عن 2977 شركة في الإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن البريطانية وغيرها من المراكز المالية الخارجية التي تم دمجها بمساعدة SFM أو تلقيت خدمات أخرى من SFM.

من بين مالكي هذه الشركات، قطب الذهب البلجيكي، وقطب الإنترنت، و زعيم جريمة الويب المظلم، وأكثر من 20 شخصًا آخر متهمين بارتكاب جرائم مالية ومخالفات أخرى حول العالم، وفقًا لأبحاث الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

قالت SFM في بيان إنها تعمل بطريقة “قانونية تمامًا في كل جانب. وتلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في كل ولاية قضائية تعمل فيها “.

هزاع بن زايد آل نهيان

لعدة سنوات ، عملت SFM من مكتب في الطابق السادس عشر من برج H Hotel في 1 شارع الشيخ زايد ، وهو مبنى تشير أبحاث ICIJ إلى أنه مملوك للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي السابق لدولة الإمارات وشقيق محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والقادم في الترتيب ليصبح رئيسًا لدولة الإمارات.

ولم يرد الشيخ هزاع على الأسئلة التي وجهها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إليه عبر سفارة الإمارات في واشنطن والمكتب الإعلامي للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

إلى جانب السجلات الداخلية من SFM ، تتضمن أوراق Pandora عشرات الآلاف من الملفات الإضافية المتعلقة بالإمارات. بما في ذلك وثائق من سيشيل وغيرها من الولايات القضائية التي تكشف عن ممتلكات خارجية لما لا يقل عن 35 فردًا من العائلات الحاكمة في الإمارات .

ومن بين أفراد العائلة المالكة الإماراتيين ذوي الوزن الثقيل الذين يمتلكون مقتنيات خارجية في البيانات الشيخ هزاع.

وخلفه مستشارا للأمن الوطني شقيقه طحنون بن زايد. ورئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

محمد بن راشد مرتبط بشركة للأمن السيبراني

تظهر الملفات أن رئيس الوزراء متصل – عبر شركتين في جزر فيرجن البريطانية – بمؤسس شركة دارك ماتر Dark Matter. وهي شركة للأمن السيبراني مقرها الإمارات العربية المتحدة متهمة بالتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين في عدة دول.

في سبتمبر ، اعترف ثلاثة من كبار المديرين السابقين في شركة Dark Matter، وجميعهم من أفراد الجيش والمخابرات الأمريكيين السابقين، في اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع السلطات الأمريكية بأنهم ساعدوا في اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. واعترفوا بالعمل عن كثب مع حكومة الإمارات. لكنها تنفي تورطها في القرصنة.

طحنون بن زايد

تُظهر السجلات المسربة أيضًا أن الشيخ طحنون، يمتلك شركة جزر فيرجن البريطانية تستخدم “أسهم لحاملها” غير المسجلة. والتي توفر مستويات عميقة من السرية لأنها مملوكة لمن يحمل شهادات الأسهم فعليًا.

منذ فترة طويلة المرتبطة بسوء السلوك المالي، تم حظر الأسهم لحاملها في العديد من الولايات القضائية.

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تورط الشيخ طحنون هذا العام في فضيحة سياسية أمريكية تورط فيها رئيس اللجنة الافتتاحية للرئيس دونالد ترامب لعام 2016 ، الملياردير الأمريكي توماس باراك.

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية باراك بالتصرف كوكيل غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم المساعدة للإماراتيين رفيعي المستوى – بما في ذلك مسؤول إماراتي يُفهم على نطاق واسع أنه الشيخ طحنون – حيث سعوا للتأثير سراً على سياسات إدارة ترامب. ودفع باراك بأنه غير مذنب.

ولم يرد الشيخ محمد والشيخ طحنون على أسئلة هذه القصة.

كما لم يرد أفراد العائلة المالكة الإماراتيون الآخرون وسفارة الإمارات في واشنطن والمكاتب الإعلامية لحكومتي دبي وأبو ظبي على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

قالت الحكومة الإماراتية في وقت سابق: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد”.

حليف حاسم

كانت المخاوف بشأن دور الإمارات العربية المتحدة كمركز للجرائم المالية موجودة منذ عقود.

في تسعينيات القرن الماضي، تورط بنك الائتمان والتجارة الدولي – وهو مؤسسة عالمية مملوكة بمعظمها من قبل العائلة المالكة في أبو ظبي وحكومة أبوظبي – في الرشوة وغسيل الأموال والاتجار بالجنس وتمويل الإرهاب. مما أكسبه لقب ساخرا “بنك المحتالون والمجرمون الدوليون.”

نمت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في نظام السرية المالية الخارجية في العالم بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.

في عام 2009 ، أدرجت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة أبحاث ودعوة لمكافحة الفساد، دبي في المرتبة 31 في تصنيفها لأهم الولايات القضائية الخارجية – بناءً على مستويات السرية المالية لديها وحجم أنشطتها المالية الخارجية.

وبحلول عام 2020، احتلت الإمارات المرتبة العاشرة على مؤشر السرية المالية للمجموعة.

الشيء الوحيد الذي يميز الإمارات عن ملاذات السرية الأخرى هو أن الولايات المتحدة تعتبر الإمارات حليفًا عسكريًا مهمًا ودرعًا ضد الإرهاب في الشرق الأوسط.

بسبب الدور الذي تلعبه الإمارات في الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في المنطقة. لم تمارس الولايات المتحدة هذا النوع من الضغط على الإمارات الذي تمارسه على سويسرا وجزر فيرجن البريطانية والملاذات البحرية الأخرى. وفقًا لجودي فيتوري، خبير في تمويل الإرهاب وزميل غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

قال فيتوري إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأحيان، كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر، بالضغط على الإمارات للعمل بجدية أكبر لوقف تدفق الأموال التي تمول الإرهاب.

لكنها قالت: “بشكل عام ، يبدو أن الولايات المتحدة قد غضت الطرف عن دورها في تسهيل التمويل غير المشروع ومعادن الصراع والجريمة المنظمة”.

الشركات غير المشروعة

فيروز باتيل، قطب الإنترنت من كيبيك المتهم بغسل 250 مليون دولار لمهربي مواد إباحية للأطفال ومجرمين آخرين. قال لقاضٍ أمريكي العام الماضي إنه “يشعر بالخجل والخجل” مما فعله.

قال: “في مكان ما على طول الطريق ، فقدت نفسي. … لقد بدأت في قطع الزوايا “.

لكن القاضي قال إن باتيل لم يدير إمبراطوريته لتحويل الأموال عبر الإنترنت كما لو كان بريئًا في رأسه.

قال القاضي، على مدى سنوات، كان باتيل يسعى بقوة إلى تحويل الأموال من “مؤسسات غير قانونية معروفة” .كل ذلك أثناء “تعقيم قوائم العملاء والسجلات الأخرى بنشاط” لإخفاء جرائمه وجرائم موكليه.

وبالعودة إلى عام 2017 ، عندما بدأت السلطات الأمريكية في التقرب منه وعلى شبكة تحويل الأموال الخاصة به كان يبحث عن تأسيس نفسه في شركة خارجية وفقًا لما أظهرته أوراق باندورا.

كانت SFM ، مزود تكوين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، للمساعدة.

تُظهر الوثائق المسربة أنه في أبريل 2017، زودت SFM شركة Patel بشركة تم إنشاؤها في إمارة رأس الخيمة. وهي ولاية قضائية يصرح بها المتخصصون في الصناعة في الخارج على أنها توفر أحد أعلى مستويات إخفاء الهوية المتاحة.

بعد مرور عام ، أظهرت الوثائق أن SFM استقالت من منصب وكيل مسجل لشركة Patel، متذرعةً بـ “أسباب الامتثال”.

تتطلب المعايير الدولية التي تروج لها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى مزودي خدمات مثل SFM لإبعاد العملاء المحتملين الذين قد يكونون متورطين في غسيل الأموال وجرائم أخرى أو يحاولون التهرب من العقوبات الحكومية.

باتيل يقر بأنه مذنب

في عام 2020، أقر باتيل بأنه مذنب في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة في قضية غسيل أموال. حكم عليه القاضي بالسجن ثلاث سنوات.

باتيل هو واحد من 24 عميلًا على الأقل من عملاء SFM الذين اتهموا في قضايا جنائية أو دعاوى قضائية أو إجراءات تنظيمية أو تقارير الأمم المتحدة بارتكاب جرائم مالية أو مخالفات أخرى. وفقًا لمراجعة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لوثائق باندورا.

وقد أدين 12 منهم على الأقل وحكم عليهم في إجراءات جنائية.

من خلال محاميه، قال باتيل إن الشركة الإماراتية ليس لها علاقة بالمزاعم الأمريكية وتوقفت عن العمل بعد عام ونصف من إنشائها.

وقال إن الأعمال التجارية التي كان يشارك فيها “ليست غير قانونية بطبيعتها”. وأن مشاكله القانونية سببها “عدد قليل من الموظفين السيئين والشركاء السيئين الذين تسببوا في أضرار لا حصر لها”.

ورداً على أسئلة من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، رفض محامي شركة SFM معالجة قضايا محددة ، قائلاً إن القيام بذلك سيكون “انتهاكًا خطيرًا لسرية العميل”.

قال المحامي إنه عندما تتعامل SFM مع العملاء ، فإنها “تستخدم بنشاط أدوات مراقبة الامتثال لمعايير الصناعة”.

وقال إن الشركة “ترفض بشكل روتيني العمل مع العملاء” عندما تجد معلومات سلبية عن خلفياتهم.

مخاطرة عالية

تأسست SFM في عام 2006 من قبل المصرفي السابق رضا أفشار. مقرها ، في البداية ، كان في سويسرا. وفي وقت لاحق ، نقلت مكاتبها الرئيسية إلى دبي ، مع الحفاظ على وجودها في سويسرا.

تسوق SFM نفسها بقوة: أشارت خطة مالية حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) إلى أن SFM كانت “واحدة من أكبر عملاء Google في سويسرا ، وتنفق أكثر من مليوني دولار سنويًا على الدفع لكل نقرة” وحملات أخرى.

في عام 2013 ، سلطت لجنة تشريعية فرنسية للتحقيق في دور البنوك والجهات المالية الفاعلة الأخرى في التهرب الضريبي الضوء على بعض الخدمات التي أعلنت SFM عنها عبر الإنترنت.

تضمنت تلك الخدمات الممارسة – الشائعة في الصناعة الخارجية – المتمثلة في توفير مدير أو مساهم احتياطي “تتمثل وظيفته صراحة في إخفاء المدير الحقيقي أو مالك الشركة”.

وصفت اللجنة الفرنسية عروض SFM الترويجية عبر الإنترنت بأنها “تحريض على التهرب من الضرائب وارتكاب الاحتيال الضريبي”.

قال محامي SFM ، عند سؤاله عن مزاعم اللجنة ، إن الشركة “لا تعتقد أن البيان هو الأقل دقة”. مضيفًا أنه “لا يوجد خطأ بطبيعته في هدف تقليل الضرائب”.

من المفترض أن تتحقق شركات الخدمات الخارجية مثل SFM ليس فقط من خلفيات عملائها ، ولكن أيضًا من مصادر أموالهم.

كان التحقق من المعلومات المتاحة للجمهور في عام 2017 ، عندما أنشأت SFM شركة لصالح فيروز باتيل ، كان سيشير إلى أنه كان عميلاً شديد الخطورة.

تهمتي غسل أموال

في عام 2012 ، كشفت السلطات الفيدرالية في ولاية تينيسي عن لائحة اتهام تتهمه بتهمتي غسل أموال.

في العام التالي ، اتهم المنظمون الماليون في كنتاكي شركة Payza ، إحدى شركات معالجة المدفوعات التي يديرها باتيل ، “بالإدلاء ببيانات احتيالية وتحريفات” والانخراط في “أنشطة تحويل أموال غير مرخصة”.

وفي عام 2016 ، تم ربط Payza علنًا بـ ZeekRewards ، وهي شركة احتيالية عبر الإنترنت ، نفدت من بلدة صغيرة في ولاية كارولينا الشمالية ، والتي وعدت بعائدات كبيرة لصغار المستثمرين حول العالم.

أفاد المحامون المعينون من قبل قاضي الإفلاس للتحقيق في عملية احتيال ZeekRewards أن Payza قد اصطفت جيوبها من خلال تمكين مخطط Ponzi بقيمة 900 مليون دولار.

كانت المقالات الإخبارية التي أبلغت عن الادعاء متاحة على الإنترنت قبل أكثر من عام من إنشاء شركة SFM لشركة Patel الإماراتية.

قال محامي SFM إن الشركة تجري “العناية الواجبة المطلوبة” عندما تقوم بتأسيس شركة جديدة للعملاء . ولكنها “بطبيعة الحال ليست في وضع يمكنها من البحث عن الأخبار في جميع أنحاء العالم”.

قال خمسة موظفين سابقين في SFM في دبي وأوروبا لـ الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية إن سعي الشركة لتنمية أعمالها دفعها إلى تجاهل العلامات الحمراء والتعامل مع العملاء ذوي الخلفيات المشكوك فيها.

وذكر موظف سابق إنه حتى لو شعر العمال بشيء مريب ، فإنهم عادة ما يأخذون كلام العملاء حول خلفيات العملاء وأنشطتهم المالية.

واضاف: “يمكن للعميل أن يقول أي شيء عن أعماله”. من السهل أن تلعب دور الغبي وتقول هذا ما أخبرنا به العميل”.

SFM استقبلت عملاء من إيران ودول أخرى

تحدث الموظفون السابقون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف قانونية.

قال اثنان من الموظفين السابقين إن SFM استقبلت عملاء من إيران ودول أخرى كانت تخضع لعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة أو قوى غربية أخرى . على الرغم من خطر أن هؤلاء العملاء قد يكونون مرتبطين بأشخاص أو شركات مدرجة في قوائم العقوبات.

وجدت مراجعة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للسجلات الداخلية لشركة SFM أن الشركة أسست شركتين لمواطن ألماني من أصل إيراني يُدعى عبد الهادي طبيبي. كانت إحداها شركة إماراتية تدعى “مهر تريد ليمتد”.

تظهر السجلات العامة أن طبيبي هو مدير GIC International ، المدرجة في سجل الشركات الوطني الإيراني كشركة تابعة لشركة Ghadir Investment ، والتي بدورها جزء من مؤسسة بمليارات الدولارات تحت السيطرة المباشرة على آية الله علي خامنئي ، الزعيم الروحي والسياسي الأعلى لإيران ، الذي يقود السياسات الوطنية والخارجية للبلاد.

تخضع مؤسسة خامنئي وذراعها الاستثماري للعقوبات الأمريكية.

استهدفت العقوبات – التي تم رفعها وإعادة فرضها على مر السنين – قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية.

استخدمت إيران علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع الإمارات للوصول إلى الأسواق الدولية.

لم يرد الطبيبي وشركته على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حول الغرض من الشركات التي أنشأتها SFM وما إذا كانت مرتبطة بالزعيم الإيراني الأعلى.

ومن بين عملاء SFM الآخرين الذين حددهم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من خلال أوراق باندورا ، سمير طرابلسي ، ممول لبناني أدين وغرم في عام 1993 لمشاركته فيما كان يُطلق عليه في ذلك الوقت أكبر فضيحة تداول من الداخل على الإطلاق في فرنسا.

ومن بين هؤلاء أيضًا أجاز صديق ، الذي مُنع في 2014 من العمل كمدير شركة في المملكة المتحدة لمدة 15 عامًا بعد تحقيق في ما قالت السلطات إنه احتيال ضريبي بملايين الدولارات.

العقل المدبر لأكبر سوق لـ “الويب المظلم” في العالم

عميل آخر لـ SFM كان ألكسندر كازيس، الذي كان، مثل باتيل، رائد أعمال عبر الإنترنت من كيبيك .على الرغم من أن الزوجين لا يبدو أنهما متصلان.

وصفت السلطات الأمريكية Cazes بأنه العقل المدبر الشاب لـ AlphaBay ، أكبر سوق لـ “الويب المظلم” في العالم.

زعمت لائحة اتهام في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا أن آلاف البائعين استخدموا الموقع الغامض للترويج للسلع والخدمات غير القانونية وغسل مئات الملايين من الدولارات من المعاملات غير المشروعة.

طورت السلطات الأمريكية قضية ضد Cazes بعد إجراء العديد من عمليات الشراء السرية للهيروين والميثامفيتامين وعقاقير أخرى في الشوارع ثم ربطه بعنوان بريد إلكتروني ، [email protected] ، والذي تم استخدامه في رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية واستعادة كلمة المرور من AlphaBay.

تم القبض على Cazes في تايلاند في عام 2017. وعثر عليه ميتًا في سجن تايلاندي بعد أسبوع ، فيما يبدو أنه انتحار.

قام مكتب SFM في دبي بتزويد Cazes بخمس شركات خارجية على الأقل ، حسب عرض Pandora Papers. واصلت SFM إرسال الفواتير إلى Cazes بعد وفاته.

الامتيازات الملكية

للإمارات وجهان: اقتصاد مفتوح ودولة بوليسية

تقدم الإمارات ، مثل الملاذات الضريبية الأخرى وسلطات السرية ، للناس طرقًا لحماية ثرواتهم والحفاظ على سرية تعاملاتهم التجارية.

تفرض الإمارات العربية المتحدة ضرائب محدودة على الشركات وتوفر سرية مشددة تخفي ملكية العديد من الشركات المسجلة هناك.

تؤدي المراقبة الجماعية وهيمنة النظام الملكي الحازمة على المحاكم ووسائل الإعلام إلى صعوبة تحدي النظام أو فضح المعاملات التجارية المشبوهة – لا سيما عندما يتورط أفراد العائلة المالكة.

الإمارات العربية المتحدة ، وهي أرض صحراوية في الغالب تقع على حدود عمان والمملكة العربية السعودية ، يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة.

ما يقرب من 90 في المائة من الناس هناك من المغتربين ، وكثير منهم عمال ضيوف من الهند وباكستان يقومون بوظائف منخفضة الأجر لا يريدها معظم الإماراتيين.

سيطرت أبو ظبي ، أكبر وأغنى إمارة ، على رئاسة الدولة منذ أن انضمت الإمارات معًا في أوائل السبعينيات.

الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد ، هو من عائلة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي.

منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2014 ، نادرًا ما شوهد في الأماكن العامة.

برز الأخ غير الشقيق ، الشيخ محمد بن زايد ، الحاكم الفعلي ، إلى الصدارة على مدار العقد الماضي أثناء توجيه التدخلات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن وليبيا.

“حليف مستقر في منطقة خطرة”

تروج الإمارات لنفسها كحليف مستقر ومتطلع للغرب في منطقة خطرة.

اشترت الإمارات كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية الصنع ونشرت طائرات مقاتلة من طراز F-16 لدعم العمليات الأمريكية في أفغانستان. أطلق الجنرالات الأمريكيون على البلاد لقب “ليتل سبارتا”.

كما عززت الدولة صورتها من خلال استضافة الأحداث الدولية – مثل مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2019 – التي تتعارض مع سجلها كسلطة استبدادية تسجن النقاد وتعمل كمركز خارجي للسرية.

الأهم من ذلك كله ، أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة قد قاموا بتسويق دولتهم كمكان مفتوح لجميع أنواع الأعمال ، بما في ذلك أكبر الشركات في العالم.

عندما يعمل الاقتصاد بشكل جيد ، تعمل العائلات الحاكمة بشكل جيد للغاية.

قال 10 أشخاص مطلعين على المصالح التجارية للعائلات المالكة في الإمارات العربية المتحدة لـ ICIJ. إن العديد من أفراد العائلات المالكة الإماراتية يفتحون أبواباً ويرعون العديد من الشركات، في مقابل عمولات يمكن أن تعادل ما يصل إلى 25٪ من الأرباح.

ومن بينهم سبعة أفراد عملوا مع أفراد من العائلة المالكة ، واثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين ومستثمر عمل عن كثب مع شيوخ بارزين.

يدير أفراد العائلة المالكة المؤثرين أعمالهم من خلال مكاتبهم الخاصة، والتي تقدم خدمات للشركات والمغتربين المليئين بالمال.

قال مستشار مكتب خاص سابق إن المكاتب الخاصة يمكن أن تساعد المستثمرين في فتح حسابات في بنوك الإمارات العربية المتحدة وتوفير الوصول إلى كبار المصرفيين الذين يمكنهم بدورهم إعطاء الضوء الأخضر لخطوط الائتمان.

قال مسؤول إماراتي سابق: “كلما كان الشيخ أكبر ، كانت الأعمال التجارية أكثر ربحية ، وقل عدد الأسئلة المطروحة في البنوك. وكلما زادت فرص وصول رجال الأعمال ، كلما حصلوا على غطاء وحوافز أفضل مقابل عمولة أو حصة أو نسبة مئوية”.

برج H Hotel Office

وبالعودة الى الشيخ هزاع، تشير أبحاث الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى أنه، يمتلك برج H Hotel Office في 1 شارع الشيخ زايد. حيث كان لمزود الخدمات البحرية SFM مكاتبها في دبي حتى عام 2017 على الأقل.

قال اثنان من المديرين السابقين لمبنى البرج إن الشيخ هزاع مالك المبنى منذ عام 2012 على الأقل.

وفقًا لحكم صادر عن محكمة استئناف في دبي ، فإن البرج مملوك لشركة Capital Investment International ، التي يديرها الشيخ هزاع وأولاده.

يشير بحث ICIJ إلى أن SFM هي واحدة من أربع شركات على الأقل لديها مكاتب في المبنى تقدم خدمات مالية أو خدمات تأسيس الشركات للعملاء في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المستندات الواردة في أوراق Pandora المتعلقة بما يقرب من 150 شركة خارجية أنشأتها SFM للعملاء هذا المرجع في عنوان تأسيس الشركة: “المكتب رقم 1602 ، المملوك للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان”.

تشمل الشركات التي تشير وثائق تأسيسها إلى الشيخ هزاع الشركات التي تم تأسيسها لباتيل، عميل SFM الذي أدين فيما بعد بغسيل الأموال، وللطبيبي ، رجل الأعمال الذي له علاقات بالإمبراطورية المالية للزعيم الإيراني الأعلى.

ردًا على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، قال محامي SFM إن شركات عملائها غالبًا ما تستخدم مكتب SFM كعنوان رسمي لها ، وأنه “من الممارسات المعيارية المطلقة في الإمارات العربية المتحدة ذكر اسم مالك المبنى في العنوان المسجل للجميع الشركات التي لها عناوينها في ذلك المبنى “.

قال المحامي إنه “لا توجد علاقات عمل على الإطلاق” بين SFM و “أي من الشيوخ ، أو أي مكتب خاص للعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة”.

شركات خارجية خاصة بهزاع

تُظهر أوراق باندورا أنه ، إلى جانب صلاته ، كمالك ، بالصناعة المالية الخارجية في البلاد ، يمتلك الشيخ هزاع شركات خارجية خاصة به خارج الإمارات العربية المتحدة ، تم تأسيسها بمساعدة شركة محاماة إماراتية.

تظهر الوثائق المسربة أن الشركة ، هادف وشركاه ، أسسها وزير العدل الإماراتي السابق ، وأنشأت شركات خارجية للعديد من أفراد العائلة المالكة الإماراتيين البارزين.

في عام 2016 ، ساعدت شركة هادف وشركاه ، التي لها مكاتب في أبو ظبي ودبي ، الشيخ هزاع في تأسيس شركة إماراتية باسم Loomington Investments Ltd.

وتظهر السجلات أن الشيخ هزاع يمتلك أيضًا شركتين أخريين تستخدمان الاسم نفسه في جزر فيرجن البريطانية وسيشيل. وانه نقل اسهما من شركة سيشل الى شركة اماراتية.

وقالت السجلات إن الغرض من الشركات الخارجية هو امتلاك “ممتلكات غير منقولة” في سيشيل.

تظهر السجلات أن لدى هزاع شركة خارجية أخرى في جزر فيرجن البريطانية، وهي WestShore Finance Limited ، حيث تساهم والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي أيضًا في المساهمة.

في رد بالبريد الإلكتروني على الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، قال محامي في هادف وشركاه إن الشركة “تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها” ورفض التعليق أكثر ، مشيرًا إلى سرية العميل.

خالد نجل محمد بن زايد

تظهر أوراق باندورا أيضًا أن الشيخ خالد – نجل أقوى ملك في الإمارات ، محمد بن زايد – هو شريك تجاري في صفقة استثمارية خارجية مع الملياردير السنغافوري أونج بينج سينج والملياردير الإماراتي علي سعيد جمعة البواردي.

أصبح الشيخ خالد ، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى ، المساهم الوحيد في جزيرة ديسروش المحدودة في أبو ظبي بمساعدة هادف وشركاه.

هذه الشركة هي مساهم في شركة BVI تحمل اسمًا متطابقًا تقريبًا ، Desroches Island Holdings Ltd. ، جنبًا إلى جنب مع Ong وشركة مملوكة لشركة Albwardy.

في برقية دبلوماسية كشفت عنها ويكيليكس ، زعم سفير أمريكي سابق في تنزانيا في عام 2006 أن ألبواردي رشوة رئيس تنزانيا أثناء التفاوض مع الحكومة حول توسيع سلسلة فنادق في تنزانيا.

وقال السفير السابق مايكل ريتزر إن ألبوردي تبرع بمليون دولار للحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس جاكايا كيكويتي واشترى له بدلات مصممة. ونفى ألبواردي وكيكويت هذه المزاعم.

في عام 2018 ، أفاد الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ، أن الوثائق المسربة أظهرت أن أونج قد تعامل على ما يبدو مع كبار المسؤولين في جزر المالديف بإقامة فندقية فاخرة في الوقت الذي حصلت فيه شركة المنتجع الخاصة به على عقد بدون مناقصة من حكومة جزر المالديف تستأجر جزيرة مرجانية مبهرة. لم يستجب أونغ لطلب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للتعليق.

تُظهر المستندات أنه في عام 2016 ، سعى الشركاء في Desroches Island Holdings ، شركة BVI ، للحصول على حد ائتمان بقيمة 40 مليون دولار من مكتب بنك HSBC في دبي.

وتظهر الوثائق أنه بحلول عام 2017 ، بلغت قيمة أصول الشركة 50 مليون دولار.

وقالت الوثائق إن الأموال ستُستخدم لتشغيل منتجع فور سيزونز في جزيرة ديسروش. والذي يروج لنفسه على أنه “جنة خاصة على جزيرة مرجانية مورقة” من شأنها أن “تجعلك تشعر وكأنك منبوذ قد عثر على الذهب”.

مدينة الذهب

يعد الذهب أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة . وأحد العوامل الدافعة لغسيل الأموال في الدولة.

تحولت دبي إلى تجارة الذهب لتعويض تضاؤل ​​احتياطياتها النفطية. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من بين أكبر مستوردي الذهب في العالم.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن الإمارات استوردت في عام 2020 ذهبا بقيمة 37 مليار دولار وصدرت سبائك بقيمة 29 مليار دولار.

وجد تحليل عام 2016 أن ما يقرب من نصف الذهب الذي استوردته الإمارات العربية المتحدة نشأ في بلدان حيث تبتز الميليشيات والفصائل المسلحة الأخرى الأموال من عمال المناجم وتستخدم العائدات لتمويل حملات إراقة الدماء.

يتم تهريب الذهب المتنازع عليه من دول مثل الكونغو إلى الدول المجاورة ، ثم إلى دبي عبر المطارات. يخفي التجار والمصافي مصدره قبل تصدير الذهب إلى أوروبا والولايات المتحدة.

جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي العام الماضي أن “دبي … مكان لغسل الذهب المستخرج يدويًا ، وخاصة من الأجزاء المعرضة للصراعات في شرق ووسط إفريقيا”. “الممارسات التجارية المبهمة والثغرات التنظيمية تسمح لهذا الذهب المغسول بدخول الأسواق العالمية على نطاق واسع.”

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية لخدمة رويترز الإخبارية إنها ستطلب من مصافي التكرير الخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من أن مورديها يشترون الذهب بشكل مسؤول.

شركتان لتاجر ذهب بلجيكي

تظهر أوراق باندورا أن SFM أنشأت شركتين لتاجر الذهب البلجيكي آلان جويتز في عام 2016 ، وكلتاهما تحمل نفس الاسم: Al Jur Investment Ltd.

كشف تقرير للأمم المتحدة عام 2009 عن صلات بين جويتز وتاجر ذهب كبير يعتقد أنه حصل على الذهب من مناطق في الكونغو تسيطر عليها ميليشيا متهمة بقتل وتشويه المدنيين.

وقال التقرير إن جويتز نفى وجود “علاقة عمل مستمرة” مع التاجر.

في عام 2018 ، أفادت مجموعة تحقيق وسياسة غير ربحية ، The Sentry ، أن المهربين والتجار ادعوا أن شبكة شركة Goetz قد اشترت الذهب المتاجرة به من شرق الكونغو.

وقالت المنظمة أيضًا إن ممارسات شبكته ترفع الأعلام الحمراء بشأن احتمال غسل الأموال.

تظهر أوراق Pandora أن Goetz ظل أحد عملاء SFM حتى أبريل 2019 على الأقل.

قال ممثل عن جويتز إن “المزاعم والاتهامات الواردة في مقالات إعلامية مختلفة تتعلق بتورط السيد جويتز في صراع الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إما متحيزة أو كاذبة.”

وقال الممثل إن Goetz باع أسهمه في الشركات الخارجية في عام 2019.

في فبراير 2020 ، أدانت محكمة بلجيكية جويتز بالاحتيال وغسيل الأموال وحكمت عليه بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وأفادت رويترز أن المحكمة وجدت أن جويتز ساعد في إنشاء عملية في السوق السوداء سمحت للعملاء ببيع الذهب دون الكشف عن هويتهم إلى مصفاة عائلته في بلجيكا.

في العام الماضي ، كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن رفض وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء ضد أحد منافسي جويتز ، مجموعة كالوتي للمجوهرات ، على الرغم من اكتشاف المحققين الأمريكيين أن كالوتي كان يشتري الذهب من البائعين المشتبه في قيامهم بغسل الأموال لتجار المخدرات والمجرمين الآخرين.

وقالت كالوتي ، التي تقوم بتكرير ما يقرب من نصف واردات دبي من الذهب ، لـ ICIJ إنها “تنفي بشدة أي مزاعم بسوء السلوك”.

أخبر مسؤولو وزارة الخزانة السابقون الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن الولايات المتحدة تراجعت خوفًا من الإضرار بعلاقتها مع الإمارات العربية المتحدة.

“القائمة الرمادية”

في أبريل 2020 ، تعرضت الإمارات العربية المتحدة لضغوط دولية عندما واجهت ، ولأول مرة ، خطر إضافتها إلى “القائمة الرمادية” للبلدان المستهدفة لمزيد من التدقيق من قبل هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال الرئيسية في العالم، بباريس.

وقالت فرقة العمل إن الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة لضمان أن يكون لديها أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يقول دعاة مكافحة الفساد إن مدى تحسن الإمارات سيكون بمثابة اختبار لما إذا كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من أعضاء المهمة الأقوياء لديهم الإرادة السياسية لدفع حليفهم في الخليج العربي لتبني إصلاح حقيقي.

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إحدى القضايا التي تهم مجموعات مكافحة الفساد هي انتشار “المناطق الحرة” في الإمارات العربية المتحدة – وهي مناطق خاصة داخل الدولة توفر للشركات مكانًا لا توجد فيه ضرائب ويكون التنظيم في حده الأدنى.

في العديد من المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة ، يمكنك تأسيس شركة مع طرح بعض الأسئلة.

هذه المناطق ، التي من المفترض أن تعزز التجارة والأنشطة التجارية الأخرى ، معفاة من العديد من قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات التي توجد بها.

المناطق الحرة لها هيئاتها الإدارية والهيئات التنظيمية الخاصة بها ، على الرغم من أن أفراد العائلات المالكة يحتفظون بالسيطرة بشكل عام من خلال تعيين مسؤولي المنطقة الحرة أو العمل في مجالس إدارتها.

مناطق حرة لتسهيل التجارة في الذهب والألماس

هناك مناطق حرة في الإمارات لتسهيل التجارة في الذهب والألماس وحتى للزهور والسجاد والسيارات المستعملة.

لا يبدو أن أحدًا قادرًا على الاتفاق على عددهم.

قدر تقرير مؤسسة كارنيجي العام الماضي أن الإمارات العربية المتحدة لديها 47 منطقة حرة ، بما في ذلك حوالي 30 في دبي.

يقول لاكشمي كومار ، مدير السياسات في Global Financial Integrity ، وهي مجموعة غير ربحية لمكافحة الفساد ، إنه من الصعب معرفة ما يجري داخل متاهة المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة. البعض ليس لديهم مواقع ويب. تعمل بعض المناطق الحرة داخل مناطق حرة أخرى.

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يقول كومار إن كل هذا يخلق “خليطًا محيرًا” يجعل من السهل على مبييض الأموال ومهربي الذهب وغيرهم من المجرمين أن يضعوا أنفسهم في شركات غامضة تحجب هوياتهم وتسمح بتدفق الأموال القذرة.

يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم اتخذوا خطوات ملموسة لتضييق الخناق على غسيل الأموال ، بما في ذلك مطالبة العديد من الشركات بالكشف للسلطات الإماراتية عن أصحابها الحقيقيين.

“حبل مشدود”

في أغسطس ، بتوجيه من الشيخ محمد ، رئيس الوزراء الإماراتي ، أعلن مسؤولو دبي عن إنشاء محكمة متخصصة ستركز على القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.

في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون الإماراتيون مراقبة قواعد أكثر صرامة للبنوك والشركات ، فإن المنظمين “يسيرون على حبل مشدود” . وفقًا لصبور صديقي ، عضو وحدة الاستخبارات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال لـ ICIJ: “هناك الكثير من المقاومة من قبل المؤسسات المالية ، ولمعالجة ذلك نتعاون معهم ونتحقق من أنهم لا يأخذون المنظمين كأمر مسلم به”.

في يناير / كانون الثاني ، كشفت السلطات المصرفية الإماراتية أنها غرمت 11 مصرفاً إجمالياً بقيمة 12.5 مليون دولار لفشلها في الحفاظ على دفاعات كافية ضد غسيل الأموال.

يجادل كومار ، الخبير في سياسة الفساد ، بأن التحركات الإماراتية الأخيرة هي مجرد تزيين للنافذة أكثر من كونها دفعة شاملة لتنظيف مشاكل البلاد من غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وقال كومار إن السلطات لم تحدد البنوك التي تعرضت للعقوبات وكانت الغرامات صغيرة للغاية لدرجة أن البنوك يمكن أن تستردها “في غضون أسبوعين”.

ومتطلبات الشفافية الجديدة على ملكية الشركة؟ يأتي ذلك مع ثغرات.

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لن تكون المعلومات متاحة للجمهور – ستحتفظ بها السلطات الحكومية. وعمومًا ، لا يجب الإبلاغ عن هويات الملاك الحقيقيين إلا إذا كانوا يمتلكون 25٪ أو أكثر من الشركة – مما يترك مجالًا للممثلين المشبوهين لنشر الملكية بين العائلة أو الشركاء بطريقة تحافظ على سرية دورهم.

في الولايات المتحدة ، يتم جمع معلومات الملكية في قاعدة بيانات وطنية تحتفظ بها وزارة الخزانة ومتاحة لسلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية. في الإمارات ، ستنتشر هذه المعلومات عبر مجموعة متشابكة من حوالي 40 شركة مختلفة لتسجيل الشركات تحتفظ بها المناطق الحرة والتقسيمات السياسية الفرعية الأخرى.

قال دعاة الشفافية إن هذا يزيد من خطر أن تتنافس المناطق الحرة وسلطات الترخيص الأخرى مع بعضها البعض على الأعمال التجارية من خلال تقديم أقل الإجراءات صرامة للتحقق من الملكية والتقاط المعلومات المضللة.

“إذا نظرت أعمق ، ترى الشقوق والفجوات. قال كومار إنه عمل بهلواني قانوني. “على الورق هناك كل هذه الأشياء التي يحاولون القيام بها. لكن الواقع يظل ساريًا إلى حد كبير كالمعتاد “.

(المصدر: وطن / الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين)