“نسيت تلبس حاجة مهمة”.. الفنانة عبير صبري تستفز الجمهور بأقصر فساتينها! (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية عبير صبري جدلاً واسعاً بين متابعيها بأحدث إطلالة لها.

“صباح الخير مع حبي”

ونشرت الفنانة عبير صبري فيديو عبر “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي تسير في ردهة أحد الفنادق في دبي، في طريقها إلى المصعد.

وكانت عبير ترتدي فستاناً بنقشة التايجر قصير جدا يكشف ساقيها بشكل فاضح.

ولتغطية صدرها، ارتدت الفنانة المصرية توب أسود تحت الفستان، وتركت شعرها منسدلاً، منسقةً إطلالتها بحذاء أسود وحقيبة بنفس اللون.

وعقبت عبير: “صباح الخير مع حبي”

حجاب عبير صبري

لكن الفيديو أثار استياء المتابعين الذين استنكروا وصول جرأة الفنانة إلى هذا الحد.

ومما جاء في التعليقات: ” معقول كده ، دي كانت اتحجبت فترة..ربنا يثبتنا و يهدينا جميعا”.

ووافقه متابع الرأي قائلا: ” نفسي اعرف ازاي بعد الحجاب والسترة بتقدروا تعروا جسمكم كدا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وعقب آخر: ” قصير أوي، هل جوزك فرحان الآن؟”.

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وشبهت متابعة فستان عبير بالتيشرت قائلة: ” نسيت البنطلون”.

وبنفس الطريقة كتب آخر: ” يبدو إنها نسيت تلبس حاجة مهمة”.

عبير صبري والكوفية الفلسطينية

وفي سياق آخر، استوحت الفنانة قبل أسابيع أزياءها في أحدث جلسة تصوير من الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ونشرت صبري حينها مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها بجمبسوت من قطعتين.

وهو عبارة عن بنطال واسع وبلوزة بنفس نقشة الكوفية الفلسطينية بالأبيض والأسود.

وزينت عبير منطقة البطن بحزام أسود من القماش العريض.

واستكملت صبري اطلالتها بحذاء مفتوح من الجلد الأسود.

مستوحى من فلسطين

وأمسكت الفنانة المصرية بحقيبة يد بنقوش الكوفية باللونين الأحمر والأبيض.

وعقبت عبير على الصور: (حبيت اللوك الجميل دا لانه مختلف و فكرته مستوحاه من الكوفية الفلسطينية).

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن التصميم من توقيع ندى أكرم.

عبير صبري ترقص مع زوجها

وفي وقت سابق، نشرت عبير مقطعا مصورا وثقت فيه وصلة رقص رومانسية، رفقة زوجها رجل الأعمال الفلسطيني أيمن البياع، من الجونة.

وظهرت عبير صبري في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي فستانا أسودا مثيرا به فتحة كبيرة ناحية الساق، ومكشوف الصدر أيضا.

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وبدأ زوج الفنانة المصرية أيمن البياع، في مراقصتها على أنغام الموسيقى، كما قام بتقبيلها واحتضانها.

وعلقت عبير بقولها:”حبيبي الرجل المثالي”.

إلا أن المقطع عرّض صبري وزوجها لانتقادات حادة، وكتبت صفاء مصطفى مستنكرة “الراجل يسيب مراته عريانة قدام الكل؟.”

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