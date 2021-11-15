مدرب الأهلي موسيماني يهاجم التحكيم الأفريقي لهذا السبب

شن المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، هجومًا على الأداء التحكيمي. في القارة الأفريقية السمراء، عقب انتهاء الجولة الختامية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

موسيماني والتحكيم الأفريقي

ونشر المدرب موسمياني في تغريده غاضبة عبر حسابه الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” ضربات الجزاء في تصفيات كأس العالم!، مباراة بنين والكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا ضد غانا”.

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football). — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021

كما وأضاف موسمياني، ” ما رأيك؟ ما الحل لهذا التحدي؟ وما فارق السنوات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي سواء في بطولات الأندية أو المنتخبات؟”.

ركلة الجزاء المثيرة للجدل وغضب موسيماني

ونجح منتخب غانا من حجز بطاقة التأهل للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022، على حساب منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المنافسات، جاء ذلك من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها حكم المباراة، وهو ما أثار غضب مدرب فريق الأهلي المصري موسيماني من قرار التحكيم بشأنها.

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كما وسبق وأن انتقد المدرب موسيماني التحكيم الأفريقي. في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، خلال دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، لعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي المصري في تلك المباراة، مطالبًا تطبيق تقنية الفيديو” الفار”. بطولة دوري أبطال أفريقيا أسوة بنظيرتها الأوروبية.

بيتسو موسيماني ينتقد القرارات التحكيمية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022🗣️ pic.twitter.com/AGkK1UIDUd — FilGoal (@FilGoal) November 14, 2021

كما ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب في ال19. من الشهر الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري للدرجة الممتازة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 9 نقاط، متساويًا مع فريق بيراميدز بنفس الرصيد. من النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث جاء فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق البنك الأهلي. مع الزمالك برصيد 6 نقاط متساويًا بذلك مع فريق الزمالك بنفس النقاط.

كما وآتى فريق سموحة وسيراميكا كليو باترا في المركزين السادس والسابع. بفارق نقطة واحدة عن فريق الزمالك برصيد 5 نقاط، وجاء على الترتيب فريق مصر المقاصة والمقاولون العرب وفيوتشر برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.