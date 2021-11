مدرب الأهلي موسيماني يهاجم التحكيم الأفريقي لهذا السبب

شن المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، هجومًا على الأداء التحكيمي. في القارة الأفريقية السمراء، عقب انتهاء الجولة الختامية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

ونشر المدرب موسمياني في تغريده غاضبة عبر حسابه الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” ضربات الجزاء في تصفيات كأس العالم!، مباراة بنين والكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا ضد غانا”.

Penalties!! CAF World Cup qualifiers:

DRC vs Benin

Ghana vs SA

What’s your take ?

What is the solution to this challenge?

How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football).

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021