“واشنطن بوست”: الأطباء والممرضون يفرّن من لبنان .. الحياة لا تُطاق!

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الأطباء والممرضات يفرون من لبنان لأنّ الحياة باتت لا تطاق بسبب الازمات المتلاحقة .

واشتهر لبنان منذ فترة طويلة بأفضل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأصبح وجهة شهيرة للأجانب الباحثين عن العلاج الطبي.

وقدرت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر أن ما يقرب من 40 في المائة من أطباء لبنان و 30 في المائة من الممرضات غادروا منذ أكتوبر 2019. وغادرت غالبية الممرضات اللائي غادرن هذا العام، وفقًا لنقابة الممرضات اللبنانية.

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وقال شرف أبو شرف، رئيس نقابة الأطباء في لبنان – وهي مثل مجموعة الممرضات منظمة وطنية للمهنيين الطبيين – إن جميع خريجي كليات الطب تقريبًا قد حصلوا على وظائف في الخارج.

الانهيار الطبي في لبنان

ومما يضاعف الانهيار الطبي أن لبنان يعاني من نقص شديد في الأدوية والإمدادات الأخرى.

وتمتلئ قصص Instagram بالنداءات من أجل نقل الدم والأدوية الأساسية، مثل المسكنات.

النقص واضح لدرجة أن شركة الشحن DHL قد عرضت خصمًا بنسبة 40 في المائة على الشحنات الطبية. ومنحت طيران الإمارات المسافرين إلى بيروت بدلًا إضافيًا للأمتعة حتى يتمكنوا من حمل المزيد من الأدوية إلى لبنان بأنفسهم.

هزت البلاد أزمات متتالية، مع انهيار الاقتصاد وسرعان ما أصبحت العملة بلا قيمة.

لكن الانفجار الهائل الذي وقع على الواجهة البحرية في لبنان في آب (أغسطس) 2020 – والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة – كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من المهنيين الطبيين.

قال طبيب غادر إلى قطر هذا الصيف: “كان مستوى المخاطر التي تحملناها من خلال العيش في لبنان فوق قدرتي على تحملها لعائلتي”. “الرياح القادمة من خلال النوافذ الزجاجية المحطمة بعد 4 أغسطس أيقظتني على حقيقة باردة. أخذت ابنتي وهربت “.

قال الطبيب ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحماية سلامته الشخصية ، إنه أدرك أن قادة لبنان يضعون أولوية أعلى للثراء أكثر من رفاهية الناس.

كان العديد من الأطباء والممرضات ينتقلون إلى مصر والعراق ودول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة. ويقبلون رواتب كانت تعتبر منخفضة بشكل مثير للضحك قبل عامين.

استقبلت إحدى المستشفيات في دبي 50 ممرضة من المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت (AUBMC) ، أحد أكبر المستشفيات في لبنان.

“يأس”

المهنيين الطبيين الأكبر سنًا، الذين عاشوا خلال الحرب الأهلية في البلاد قبل أربعة عقود والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ، يغادرون أخيرًا ، على أمل حياة أفضل لعائلاتهم.

بدأت متاعب لبنان تتسارع في 2019 ، عندما دفعت أزمة مالية البنوك إلى الحد من عدد الدولارات التي يمكن للمودعين سحبها. (تم استخدام الدولار والليرة اللبنانية تقليديًا بالتبادل). لكن الأزمة تفاقمت واندلعت الاحتجاجات. ثم جاء جائحة فيروس كورونا.

قال جوزيف عتيق، مدير المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت ، إنه بعد أن بدأ الاقتصاد في الانزلاق، تجنب الأطباء الذعر وشدوا أحزمتهم . معتقدين أن الحياة اليومية ستتعافى في نهاية المطاف.

وقال إن 4 أغسطس / آب 2020 غير كل ذلك. دفع فشل المحققين اللبنانيين في الكشف عن المسؤول عن انفجار 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم. والتي تم تخزينها بإهمال لسنوات على حافة وسط المدينة، إلى اليأس العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

قال هشام بوادي، مدير التمريض في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت: “نعرف ذلك من نفسية الموظفين. بعد الانفجار تغيروا. عندما رأوا أنه لم يحدث شيء، جعلهم ذلك يائسين”.

نقص خطير في الإمدادات الطبية

في الوقت نفسه ، يعاني المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت من نقص خطير في الإمدادات الطبية. ويفتقر إلى أكثر من 500 مادة أساسية، بحسب عتيق.

يقوم المستشفى الآن بتغذية أنابيب العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية والقسطرة والشاش والمطهرات وصبغة الأشعة المقطعية، وفقًا لعتيق وبدوي.

في وقت من الأوقات، لم يكن هناك سوى ثلاثة أجهزة لتنظيم ضربات القلب متوفرة في كل لبنان.

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نتيجة لذلك، يؤخر العديد من اللبنانيين العلاج ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى وإطالة مدة الإقامة في المستشفى بمجرد دخول المرضى.

عدم وجود المضادات الحيوية في السوق يعني في كثير من الأحيان لا يمكن تصريف المرضى.

كما أن انقطاع التيار الكهربائي طوال الليل أمر روتيني للغاية بسبب نقص الوقود بحيث لا يستطيع المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي استخدامها في المنزل.

أرفف الصيدليات شبه فارغة

في بيروت، أرفف الصيدليات شبه فارغة، علب الأدوية القليلة لم تعد مكدسة ولكنها منتشرة لتغطية أكبر قدر ممكن من الرفوف.

في إحدى الصيدليات ، بالقرب من مستشفى كبير ، تم لصق لافتة على الزجاج: “عملائنا الأعزاء ، من أجل الاستمرار في خدمتك ، من فضلك لا تطلب أكثر من صندوق واحد.”

عندما سئل الصيادلة عن الدواء الذي يتزايد الطلب عليه وقلة العرض ، كرر بشكل مهزوم ، “كل شيء”. قام أحدهم بتدوين أسماء الأدوية المفقودة ، وملء صفحة تلو الأخرى بخط وردي صغير متصل.

قال هاني نصار ، رئيس جمعية باربرا نصار لدعم مرضى السرطان ، إن الوضع قاتم للغاية لدرجة أن المرضى يغسلون أكياس فغر القولون ويعيدون استخدامها.

قال نصار: “في المستقبل، سيقولون عن مرضى السرطان يموتون في المنزل الواحد تلو الآخر ،” يا مساكين ، لقد ماتوا لأنهم كانوا مصابين بالسرطان “. “لا. لقد ماتوا لأنك لم تعطهم علاج السرطان “.

كان آلان أبو سليمان ، مريض السرطان في جولته الأخيرة من العلاج الكيميائي ، يخطط لإجراء عملية زرع نخاع عظم – إذا تمكن من العثور على قوارير منقذة للحياة.

قال إنه قلق بشأن تكلفتها وكيفية تغطية الجراحة البالغة 100000 دولار. لكن في الوقت الحالي، يركز على العثور على القوارير الثلاث الأخيرة التي يحتاجها.

قال: “هذا العلاج له معدل شفاء بنسبة 100 في المائة ، لكن لا يوجد دواء”.

ويحمل قادة البلاد مسؤولية الفشل في معالجة أزمات لبنان العديدة. ويضيف: “يقولون لنا اذهبوا موتوا. أنت أفضل حالا بهذه الطريقة. ”